Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı taziye mesajı, daire başkanının annesinin milletvekilinin kayınvalidesi olduğunu ortaya çıkardı. Büyük tartışma yaratan bu mesajın altına "Resmen aile şirketi kurmuşlar", "Taziye liyakati ortaya çıkarmış" şeklinde yorumlar yapıldı.
- Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Şafak Baba Pala'nın annesi ve CHP Bursa Milletvekili Kayhan Pala'nın kayınvalidesi Püşapha Türkan Baba'nın vefatı nedeniyle belediye taziye mesajı yayınladı.
- Belediyenin taziye mesajı, Daire Başkanı Şafak Baba Pala ile CHP Bursa Milletvekili Kayhan Pala arasında akrabalık ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı taziye mesajı, ülkenin kanayan yaralarından biri olan belediyelerdeki eş-dost-akraba kayırmacılığını yeniden gündeme getirdi.
BİRİNİN ANNESİ, DİĞERİNİN KAYINVALİDESİ
Belediyenin yayımladığı mesajda; Daire Başkanı Şafak Baba Pala'nın annesi ve CHP Bursa Milletvekili Kayhan Pala'nın kayınvalidesi Püşapha Türkan Baba'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı dilekleri iletildi. Ancak daire başkanının annesinin milletvekilinin kayınvalidesi olması tartışmaları da beraberinde getirdi.
"RESMEN AİLE ŞİRKETİ KURMUŞLAR"
Paylaşımın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları belediyede akraba ilişkileri üzerinden eleştirilerde bulundu. Gönderinin altına, "Resmen aile şirketi kurmuşlar", "Taziye liyakati ortaya çıkarmış", "Milletvekili yakınına en az daire başkanlığı yakışır" ve "Bu nasıl bir belediye, akraba şirketi gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.