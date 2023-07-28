Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda kanserojen madde tespit edildi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda kanserojen madde bulunduğunu ve söz konusu firmanın üretiminin denetlenip durdurulup durdurulmadığını sordu. Karal, ayrıca iç pazara satılan ve tüketilen yumurtaların kontrol edilip edilmediğini ve kanser riskine sebep olan firmalarla ilgili soruşturma olup olmadığını da sordu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Bu yıl ilk kez yumurta ihraç edilen Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi, Türkiye'den ithal edilen 127 ton yumurtada kanserojen madde bulunduğunu açıklamıştır. Söz konusu yumurtaları ihraç eden firmanın yaptığı üretimle ilgili bugüne kadar herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Kanserojen madde içeren yumurta ihraç ettiği iddia edilen firmanın üretiminin durdurulmasına yönelik bir çalışma ve herhangi bir işlem olmuş mudur? Söz konusu firmanın ürettiği yumurtaların iç pazara satışı ve tüketimi var mıdır" diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda kanserojen madde tespit edilmesini Meclis gündemine taşıdı. Karal, konuyla ilgili, İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Karal, önergesinde şunları kaydetti:

"Türkiye, ana besin kaynaklarından biri olan yumurta üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. TÜİK'in 2022 verilerine göre, Türkiye'de 110 milyon adet yumurta tavuğu bulunurken toplamda 20 milyar adet tavuk yumurtası üretimi gerçekleşmiştir. 2023 yılının ocak-haziran döneminde 41 ülkeye 195 milyon 350 bin dolarlık yumurta ihraç eden Türkiye en fazla ihracatı 48 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaparken bu ülkeyi Irak, Katar, Rusya Federasyonu ve Tayvan izlemiştir. Bu yıl ilk kez yumurta ihraç edilen Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi, Türkiye'den ithal edilen 127 ton yumurtada kanserojen madde bulunduğunu açıklamıştır. Açıklamada, 12-18 Temmuz arasında, sınırdaki kontrollerde, Türkiye'den alınan 5 parti yumurtada 'nitrofuran' isimli kanserojen madde tespitinin yapıldığı, söz konusu yumurtaların tamamının imha edildiği belirtilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı da söz konusu iddialarla ilgili Tayvan tarafından henüz bir bildirimde bulunulmadığını açıklamıştır."

"SÖZ KONUSU FİRMANIN ÜRETTİĞİ YUMURTALARIN İÇ PAZARA SATIŞI VE TÜKETİMİ VAR MIDIR"

Karal, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"Söz konusu yumurtaları ihraç eden firmanın yaptığı üretimle ilgili bugüne kadar herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Kanserojen madde içeren yumurta ihraç ettiği iddia edilen firmanın üretiminin durdurulmasına yönelik bir çalışma ve herhangi bir işlem olmuş mudur? Tayvan hükümetinin kanserojen madde olduğu iddiasıyla imha ettiği yumurtalardan, ihracat sürecinde herhangi bir numune alınmış mıdır? İhracat öncesi kontrol ve denetim yapıldı ise numunelerden tespit edilen sonuçlar nedir?

Söz konusu firmanın ürettiği yumurtaların iç pazara satışı ve tüketimi var mıdır? İç pazara sunulduysa tüketim öncesi herhangi bir kontrole tabi tutulmuş mudur? Bugüne kadar insanların sağlığı ile oynayan ve kanser riskine sebep olan firmalarla ilgili adli ve idari soruşturma var mıdır? Her gün tüketilen, insanların ana besin kaynaklarından biri olan yumurta skandalı ile ilgili Bakanlığınızca alınacak tedbirler nelerdir?"