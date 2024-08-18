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Tayland'ın yeni Başbakanı göreve başladı

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Tayland'ın eski başbakanı Thaksin Shinawatra'nın kızı Paetongtarn Shinawatra, ülkenin en genç başbakanı olarak göreve başladı.

Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, bugün başkent Bangkok'ta düzenlenen resmi törenle görevine başladı. Shinawatra, ülke tarihinin en genç başbakanı oldu.

Tayland'ın eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra'nın kızı 37 yaşındaki Peatongtarn Shinawatra, bugün yeni başbakan olarak ilan edildi. Shinawatra, bu sabah yapılan törenle Tayland'ın 31. Başbakanı olarak göreve başladı. Tayland Parlamentosu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan oylama ile ülkenin 31. Başbakanı seçilen Paetongtarn, böylelikle ülke tarihindeki en genç başbakan oldu.

Shinawatra görev kabulü sonrası yaptığı basın açıklamasında, onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Ben, Başbakan Paetongtarn Shinawatra, Tayland'ı her Taylandlı için eşit şekilde fırsatlar ülkesi, mutluluk ülkesi yapmak için görev sürem boyunca elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

"23 yıl önce ben önde durdum, bugün o önde duruyor"

Törene, 15 yıl sürgün hayatının ardından geçtiğimiz yıl ülkesine dönen ve hakkındaki siyasi suçlamalara ilişkin kraliyet affına başvuran eski başbakan Thaksin Shinawatra da katıldı. Eski Başbakan Thaksin Shinawatra, kızının göreve başlama töreni sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Özel bir durum yok. 23 yıl önce ben önde durdum, o arkada durdu. Bugün o önde duruyor, ben arkada duruyorum" ifadelerini kullandı.

Paetongtarn Shinawatra kimdir?

Ülkesinde 'Ung-Ing' ismiyle bilinen popüler siyasetçi Paetongtarn Shinawatra, Tayland'ın eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra'nın en küçük kızı ve yine bir başka eski Başbakan Yingluck Shinawatra'nın yeğeni. Tayland'ın en zengin ailelerinden biri olarak bilinen Shinawatra ailesinden gelen Paetongtarn, henüz genç yaşlarda babası Thaksin Shinawatra'ya seçim kampanyalarında eşlik etmiş ve babasının 2001-2006 yılları arasında 23. Tayland Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde kamuoyu tarafından tanınmıştı. Ülkede 2016 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası dönemin başbakanı olan babası ve halasının haklarındaki siyasi suçlamalar nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmış olmasına rağmen aktif siyasete devam eden Peatongtarn Shinawatra, son olarak geçtiğimiz yıl iktidar partisi Pheu Thai'nin genel kurulunda parti lideri olarak seçildi.

21 Ağustos 1986 doğumlu Paetongtarn, yüksek öğretimini İngiltere'de tamamladı ve daha sonra ülkesine dönerek Shinawatra ailesinin şirketlerinde yöneticilik yaptı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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