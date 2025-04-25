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Tayland Başbakanı Shinawatra Hastaneye Kaldırıldı

Tayland Başbakanı Shinawatra Hastaneye Kaldırıldı
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Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Kamboçya ziyareti dönüşü yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Hükümet sözcüsü, Shinawatra'nın istirahat halinde olduğunu ve doktor gözetiminde kalacağını açıkladı.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Kamboçya ziyareti dönüşü yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub yaptığı açıklamada, Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği resmi Kamboçya ziyaretinin ardından rahatsızlandığı ve Perşembe gecesi başkent Bangkok'taki bir hastaneye yatırıldığını duyurdu. Sözcü Houngsub, Başbakan Shinawatra'nın yüksek ateş ve halsizlik şikayetlerinin olduğunu ve bir süre doktor gözetimi altında kalacağını ifade etti. Houngsub, Shinawatra'nın bugünkü programlarının iptal edildiğini aktardı.

Shinawatra'nın eşi Pitaka Suksawat'ın sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, Shinawatra'nın istirahat halinde olduğu görüldü. Pitaka Suksawat paylaşımında, "Beni kim uyardıysa dinlemedim. Sonunda vücudum bunun üstesinden gelemeyeceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerin ardından göreve gelen 38 yaşındaki Paetongtarn Shinawatra, ülkenin en genç başbakanı ve eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın da kızı.

Shinawatra 23-24 Nisan'da Kamboçya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmişti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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