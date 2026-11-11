Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TASS'a göre Witkoff ve Kushner önümüzdeki günlerde Rusya'yı ziyaret edebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus haber ajansı TASS, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önümüzdeki günlerde Rusya'yı ziyaret edebileceğini yazdı. İkili, Rus, Ukraynalı ve ABD'li yetkililerle Abu Dabi'deki iki günlük görüşmelere katıldı; bu, Şubat'tan bu yana ilk üçlü format toplantısıydı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önümüzdeki günlerde Rusya'yı ziyaret edebileceğini yazdı.

Rus medyası, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Rusya'yı ziyaret edebileceğini duyurdu. Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Witkoff ve Kushner'ın önümüzdeki günlerde Rusya'ya gidebileceği ifade edildi. Haberde, ziyaretin ne zaman yapılacağı ya da amacına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Witkoff ve Kushner; Rus, Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin katılımıyla Abu Dabi'de gerçekleştirilen ve Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik adımların araştırılmasını amaçlayan iki günlük görüşmelere katıldı.

Söz konusu görüşmeler, Şubat ayından bu yana üçlü formatta yapılan ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia26

Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma12

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi

20 bıçak darbesine yaptığı savunmaya bakın! Çıldırmamak elde değil
COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı

Karşılamaya damga vuran an
Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı

Gencecik yaşında gelen acı son! Hem de babasının kullandığı kamyonda
Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

Erdoğan ile selfie çeken devlet başkanı

Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

Anneye sürpriz faciayla sonuçlandı