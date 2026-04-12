AK Parti'li Mehmet Erdem'den tescil açıklaması

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, vakıf yoluyla ortaya çıkan ve zaman içerisinde kamu kurumlarının mülkiyetine geçen taşınmazların yeniden ait oldukları vakıflar adına tescil edildiğini belirtti.

Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın yalnızca belediyelerle sınırlı olmayıp Hazine, il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri ile birlikte Ziraat Bankası, Türk Telekomünikasyon A.Ş, PTT ve çeşitli kamu kurumlarının mülkiyetindeki taşınmazları da kapsadığını ifade etti.

Türkiye'de 1190 eserin aynı şekilde tescil edildiğini kaydeden Erdem, "Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Pera Palas Oteli, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi önemli yapılar bu sürecin dikkat çeken örnekleri arasında yer almaktadır. Konya'da bulunan Sanayi Mektebi ile 'Eski Tekel Binası' olarak bilinen taşınmazların vakıfları adına tescil edilmesi de uygulamanın somut örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

Erdem çalışmaların amacının vakıf eserlerinin uygun şekilde korunmasına yönelik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Aydın ili Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan, tapunun 2198 ada 1 parselinde kayıtlı, bina vasıflı ve korunması gerekli kültür varlığı niteliğindeki taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gereğince Ayşe Hanım Binti Mehmed Paşa Bin Derviş Vakfı adına tespit ve tescil edilmiştir. Söz konusu taşınmazın mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne geçmiştir."