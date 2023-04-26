Taşdoğan hız kesmiyor

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) Gaziantep Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Ali Muhittin Taşdoğan, seçim ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Gaziantep'in sevilen ve başarılı milletvekillerinden Ali Muhittin Taşdoğan kentin çeşitli noktalarına yaptığı ziyaretleri hız kesmeden devam ettiriyor.

Taşdoğan arı gibi çalışıyor

Partisinden bu dönemde aday olan ve 14 Mayıs Seçimleri öncesinde çalışmalarına gece gündüz devam eden Taşdoğan, ilçeler de dahil olmak üzere çalışmalarını hız artırarak sürdürüyor. Önceki gün Şoför Ali Caddesi, Korutürk Caddesi ve Karşıyakalı esnaf ile bir araya gelen Ali Muhittin Taşdoğan'a esnafın ilgisi de bir hayli yüksek oldu. Esnafın adeta bağrına bastığı Taşdoğan, daha sonra MHP Şehitkamil İlçe Teşkilatının düzenlediği ev toplantısına katıldı. Bu toplantıda ev hanımları ve hane halkına Cumhur İttifakı'nı anlatan Milletvekili Taşdoğan, bir oy MHP'ye, bir oy ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istedi.

Nizipliler Taşdoğan'ı bağrına bastı

Çalışmalarına daha sonra Nizip'e geçerek devam eden MHP'nin çalışkan vekili Taşdoğan, burada Nizip İlçe Teşkilatının Yağmuralan Mahallesi'nde düzenlediği mahalle toplantısına katıldı. Nizip'te de vatandaşların sevgi seli ile karşılaşan MHP'li vekil Muhittin Taşdoğan, daha sonra yengeleri vefat eden Nizip'in geçmiş dönem ilçe başkanlarından Mehmet Yılmaz'ı ve Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Karabacak'ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP