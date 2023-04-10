Tartışma yaratan seccade fotoğrafında yanındalardı! Kılıçdaroğlu, 3 ismi de aday yapmadı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye bastığı fotoğraf gündem yaratmıştı. Gelişmelerin ardından özür dileyen Kılıçdaroğlu'nun dün açıklanan vekil aday listesinde o fotoğraflarda yanında bulunan 3 vekil aday adayına da yer vermediği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçadaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz gündem olmuştu.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Fotoğrafın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

O İSİMLERE LİSTEDE YER VERMEDİ

Konunun gündem olmasının ardından dün siyasi partiler milletvekili aday listeleri açıklandı. CHP'nin listesinde en dikkat çeken noktalardan biri de Kılıçdaroğlu'nun seccade fotoğrafında yanında yer alan Cavit Kılıç, CHP Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay ve CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar'ın listelerde bulunmaması oldu.