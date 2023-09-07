Tarsus İl Çalıştayı düzenlendi

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Nişantaşı Eğitim Vakfı işbirliğinde düzenlenen çalıştayda Tarsus'un il olma süreci değerlendirildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Nişantaşı Eğitim Vakfı işbirliğinde "Tarsus İl Çalıştayı" yapıldı.

Odanın konferans salonunda düzenlenen çalıştayda ilgili kişilerin katılımıyla Tarsus'un il olma süreci değerlendirildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Tarsus'un il olması için çok sayıda faktörün bulunduğunu ifade etti.

MHP Mersin Milletvekili ve Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal da Tarsus'un il olması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.