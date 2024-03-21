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Tarım ve Orman Bakanı Çanakkale'de çocuklarla fidan dağıttı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de çocuklarla birlikte fidan dağıttı.

Bir dizi programlara katılmak üzere Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Aktaş, ziyaretin anısına Bakan Yumaklı'ya 57. Alay Sancağı takdim etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Yumaklı, İskele Meydanı'nda 21 Mart Dünya Ormancılık Günü programı kapsamında 'Yeşil Vatan Eğitim Tırı'nı ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen Yumaklı, çocuklarla birlikte fidan dağıtımı yaptı. Daha sonra Bakan Yumaklı, Eğitim Tırı ile resim sergisini gezdi.

Bakan Yumaklı'ya Vali İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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