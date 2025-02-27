Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını duyuran heyette yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama geldi. Tarihi çağrıdan önce Öcalan'ın mesajını paylaşan Önder, "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz silahların bırakılması ve PKK'nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti." dedi.

Dem Parti heyeti, İmralı'da yaptığı 3. görüşmenin ardından İstanbul'da beklenen açıklamayı yaptı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik çağrısı okundu. Öcalan, PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısında bulundu.

ÖCALAN "SİLAH BIRAKMA" ÇAĞRISI YAPTI

Öcalan'ın çağrısına terör örgütünün ne yanıt vereceği merak edilirken, heyette yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tarihi açıklamadan önce Öcalan'ın ayrıca bir notunu paylaştı.

"PKK'NIN KENDİNİ FESHİ, HUKUKİ BOYUTUN TANINMASINI GEREKTİRİR"

Önder, "Kendisinin (Öcalan) bir notunu da paylaşmak istiyoruz. Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz silahların bırakılması ve PKK'nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti. Onu da sizinle paylaşmış olalım." dedi.

Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Baktılar olmadu şimdi çevir kazı yanmasın bu açıklama boştur akapenin ömrüni uzatma çabasıdır

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

şimdi bu konuşma terör ü övme ve terör yanlısı olmuş olmuyormu

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Haber YorumlarıÖmer:

Herşey koltuğu kaybetmemek için.

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Haber YorumlarıSanaza Store:

şimdi Erdoğan Bahçeli dem, hdp ne ise adı PKK mı bu sorunu çözdü. Amerika dan habersiz osuramaz bile bunlar.boşuna sevinmeyin aksine daha çok üzülün. Amerika başımıza daha büyük bir dert açmadan ötekini bitirmez. Apo’yu zamanında teslim etti, fetönün yolunu açtı. fetö öldü bu iş başladı. Büyük orta Doğu projesi tıkır tıkır çalışıyor. ülkemizin hiç bir siyasetçisine de güvenmeyin.

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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

anayasal güvence olmadan olmaz diyor yani

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Haber YorumlarıKemal Öz:

Demokratik olarak tanınmayı istemek önce federasyon olup ondan sonrada özerklik midir?

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Yaşasın halkların kardeşliği

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

"hukuki boyutun tanınması" özerklik ya da federasyon değil de nedir..? yalan söylemeyi bırakıp milletin aklı ile alay etmeyin..!

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Haber YorumlarıMr Camel:

ağzı kulaklarında pkk kazandı

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

BU DEVLET HİÇ BİR HİÇBİR ZAMAN ÖYLE SATIR ARALARINA BAKMAZ KAYITSIZ ŞARTSIZ SİLAH BIRAKILMALI DAĞDAKİLER GELİP TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMALI...

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