Tanju Özcan kumarhanede! İşte tartışma yaratan kareye ilk yorumu

Güncelleme:
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kıbrıs tatilinde kumar oynarken çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi. Sosyal medyada tartışma yaratan karelere tepki gösteren Özcan, "Eşim ve oğlumla tatildeyim, yüzlerce kişiyle fotoğraf çektirdim" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren ve CHP'nin en tartışmalı isimlerinden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez Kıbrıs tatilinde bir kumarhanede çekilen fotoğrafıyla gündemde...

Tanju Özcan'ın kumarhanede çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

"EŞİM VE OĞLUMLA TATİLDEYİM"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğraf karesine bir paylaşımı alıntılayarak yanıt veren Özcan, "Çok salak bir paylaşım. Eşimle ve oğlumla tatildeyim. Mal bulmuş gibi atlama iblis. Arkadan fotoya da gerek yok, yüzlerce kişiyle foto çektirdim orada" ifadelerini kullandı.

İşte Tanju Özcan'ın o paylaşımları;

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıATİL LA:

BOLU nimet nimet !

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Lan zaten herifteki tip ayyaş ve kumarbaz tipi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

adam tatilde kendi parasini yiyiyor ister kumar oynar ister dansöz oynadir ne görev basinda nede makamda kendi kesesinden tatil zamanlarinda ne yaptigi ve özel hayati bizi ilgilendirmez, illede elestirecekseniz ülkenin cigerleri yanarken zengin bakanin özel yatinla yunan adalarindaki tatilini, diyanetin gecen yilki cumbul cemaat halktan gizledikleri kuzey almanya seyahatini devletin parasinla otele eskort getirtmelerini lüks öglen yemegi menüsünü ve nerden geldigini elestirin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOkan ilk:

kime ne arkadaş adam ailesiyle tatile gitmiş burada eleştirenler aynı durumda olsa koşa koşa giderlerdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

kimin kimlerle ne resimleri çıktı bir tane krtol kardesimiz yazamadı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
