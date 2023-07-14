Tanju Özcan'dan CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Her türlü fedakarlığa hazırım

Bolu'dan Ankara'ya 10 gün süren "Değişim ve Adalet" yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında, "CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Tanju Özcan, "İlla Genel Başkan olayım diye bir itirazım da yok. Ben sadece parti başarılı olsun, bu ülkeyi başarısız rejimden kurtarsın derdindeyim. Benden daha fazla oy alabilecek, arkadaşım olursa onun lehine her türlü fedakarlığı yapmaya da razıyım" dedi.

CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ""CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna, "İlla Genel Başkan olayım diye bir itirazım da yok. Ben sadece parti başarılı olsun, bu ülkeyi başarısız rejimden kurtarsın derdindeyim. Benden daha fazla oy alabilecek, arkadaşım olursa onun lehine her türlü fedakarlığı yapmaya da razıyım" sözleriyle yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetle ayrıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından "değişim" çağrısı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Zaman zaman sivri çıkışlar yağan Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya başlattığı "Değişim ve Adalet" yürüyüşünün 10'uncu gününde CHP Genel Merkezi'ne ulaşmıştı.

GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıkça savaş ilan eden Tanju Özcan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ve CHP'ye bir kez daha sert eleştiriler yönelten Tanju Özcan, "CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA RAZIYIM"

Tanju Özcan, şunları söyledi: "Ben Sayın Genel Başkan'a meydan okudum. Dedim ki 'Sayın Genel Başkan benim tedbirimi kaldırın, kurultay tarihini de açıklayın. Tüzüklü öngörülen imzayı toplayın aday olarak çıkayım. Zaten imzayı toplayamazsam, aday olmazsam karşınıza kendi isteğimle rozeti bırakır çıkarım.' Bunları söyledim. İlla Genel Başkan olayım diye bir itirazım da yok. Ben sadece parti başarılı olsun, bu ülkeyi başarısız rejimden kurtarsın derdindeyim. Benden daha fazla oy alabilecek, destek bulabilecek arkadaşım olursa onun lehine her türlü fedakarlığı yapmaya da razıyım. O yüzden benim tedbirimi kaldırsın. Gelin bunu Kurultay'da tartışalım."

Özcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün bir tweet atmış. Değişim sitesini 600 bin kişi ziyaret etti, 90 bin kişi yorum yaptı. Tamam, güzel de ne olacak bundan sonra? Konuşman çok sertti demişlerdi. Dün görüntülerimi izledikten sonra daha sert konuşma yapmam gerektiğini düşündüm. Şöyle bir kırgınlığım oldu. Yol boyunca çok sayıda milletvekili aradı. Hepsi 'Haklısın' dedi. Koltuk atmamı beğenenler oldu, sert bulanlar oldu. Z kuşağı temsilcileri gayet yerinde buldu. Yaşı büyük olanlar sert buldu biraz. Ben içimden geleni yaptım.

"İMAMOĞLU HER GEÇEN GÜN İVMESİNİ KAYBEDİYOR"

Bence Ekrem Bey geç kalıyor. Ben Ekrem Bey'i nasıl destekleyebilirim? Ekrem Bey değişim olmalı diyor ama değişim genel başkandan başlamalı demiyor. Ekrem Bey birçok insandan daha önde. Her geçen gün bu ivmesini kaybediyor. Kendisine bugün uyarı anlamında söyledi. Ekrem Bey ya 'iddiamdan vazgeçiyorum ben İBB adayıyım' ya da 'Değişim genel başkandan başlamalı, demokratik tüzükle devam edilmeli' demeli. Toplum Ekrem Bey'den tepki bekliyor. Her geçen gün 'acaba Ekrem Bey buna cesaret edemeyecek mi 'algısı oluşmaya başladı. Benim Ekrem Bey ile çok yakın dostluğum yok. Ekrem Bey ile Muharrem İnce gibi bir hukukum yok. Ben toplumda gördüğüm şeyi söylüyorum. Ben Ekrem Bey'e bunun böyle olması gerektiğini ifade ettim.

"11 KEZ SEÇİM KAYBETTİ BAY KEMAL"

Bülent Tezcan dışında 'Önce genel başkan değişmeli' dediğini görmedim. Yürüyüşten memnunum. Kırıldığım şey var. Milletvekilleri dahil kimse 'haksızsın' demedi. Siz niye demiyorsunuz, yapmıyorsunuz o zaman? 253 belediye başkanı arasında 'Tanju Bey'i kınıyoruz' diyen var mı? Şu an da bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Acaba ivme nereye dönecek diye bekliyorlar. Yapmayın böyle. Siyaset cesaret işi. CHP'de korku imparatorluğu öyle bir yere gelmiş ki... Niye korkuyorsunuz? 11 kez seçim kaybetti Bay Kemal? CHP yakında bu zihniyetle tabela partisi haline gelecek. Şu an il başkanları, ilçe başkanları görevden alıyorlar. Delege seçimlerini merdiven altında yapıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kazanmazsa iptal ediyorlar. Bolu'da olduğu gibi."