Bakan Ersoy: 'Syedra Antik Kenti'nde yürüttüğümüz çalışmalarla zeytinyağı işliğinin restorasyonunu tamamlayarak, yeniden ayağa kaldırdık'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Syedra Antik Kenti'nde yürüttüğümüz çalışmalarla MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunu tamamlayarak, yeniden ayağa kaldırdık" dedi.

Syedra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda zeytinyağı üretim tesisi ortaya çıkarıldı. Tesislerde bulunan ezme taşları, pres sistemine ait mimari düzenleme ve sıvı ayrıştırma bölmeleri, kentte zeytinyağının Antik Dönem standartlarına uygun şekilde üretildiğini ortaya koydu. Antik Çağ'da zeytinyağı beslenmenin yanı sıra aydınlatma, tıp, temizlik ve dini ritüellerde de kullanılan temel ürünler arasında yer aldı. 2024 yılı kazılarında gün yüzüne çıkarılan zeytinyağı işliğinin ise 2025 yılında restorasyonu tamamlandı. Yapılan restorasyonla birlikte zeytinyağı üretim tesisi, kentteki ve bölgedeki zeytinyağı üretim tesislerinin çalışma prensibini ortaya koyan önemli örneklerden biri olarak öne çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Syedra Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir etabın daha tamamlandığını duyurdu. Ersoy, antik kentin güneybatı caddesinde yer alan ve MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlanarak, yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Restorasyon çalışmalarıyla zeytinyağı işliğinin yeniden hizmete sunulduğunun altını çizen Ersoy, "Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Syedra Antik Kenti'nde yürüttüğümüz çalışmalarla MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunu tamamlayarak, yeniden ayağa kaldırdık. Ezme taşları, pres sistemi ve sıvı ayrıştırma bölmeleriyle Antik Çağ'ın zeytinyağı üretim teknolojisini bütüncül şekilde yansıtan bu önemli yapı, üretim kültürümüzün binlerce yıllık izlerini günümüze taşıyor. Bu değerli çalışmada emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına, kazı ekibimize, bilim insanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Anadolu'nun kültürel mirasını korumaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı