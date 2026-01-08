Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki: 'BAE, STC lideri Zübeydi'nin ülke dışına kaçmasına yardımcı oldu'

Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) lideri Aydarus ez-Zübeydi'nin dün akşam Somali'ye ve ardından BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye kaçmasına yardımcı olduğunu iddia etti.

Yemen'de BM tarafından tanınan meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan, Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (STC) lideri Aydarus ez-Zübeydi'nin başkent Riyad'da gerçekleştirilecek bir toplantı öncesinde ortadan kaybolmasıyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) suçladı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu'nun sözcüsü Türki el-Maliki, BAE'nin Zübeydi'nin ülke dışına kaçmasına yardım ettiğini iddia ederek, STC liderinin dün akşam BAE yetkililerinin gözetiminde Yemen'in Aden şehrinden ilk önce deniz yoluyla Somali'ye kaçırıldığının ve sonrasında uçakla BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye getirildiğinin tespit edildiğini söyledi. El-Maliki, BAE'nin bölgedeki müşterek operasyonlarından sorumlu olan "Ebu Seyid" takma adıyla tanınan Tümgeneral Awad Seyid Musleh el-Ahbabi'nin de Zübeydi'nin kaçırılmasında rol oynadığını söyledi. Suudi Arabistanlı sözcü, kaçırma faaliyetinde Ilyushin Il-76 tipi bir uçağın kullanıldığını ve bu uçağın daha önce BAE'nin silah kaçakçılığı gerçekleştirmekle suçlandığı Etiyopya, Libya ve Somali bölgelerinde uçuş gerçekleştirdiğini öne sürdü. STC'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan-STC görüşmesi

STC yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, Zübeydi'nin Aden şehrinde kaldığını öne sürerken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen toplantıya bir temsilci heyetin katılacağını belirtti. Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed al-Jaber ise, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda STC heyetiyle bir araya geldiğini ve Zübeydi'nin son faaliyetlerine ilişkin başlıkların ele alındığını bildirdi. Al-Jaber görüşmeye ilişkin, "Son yaşanan olaylar güney davasına hizmet etmedi, ona zarar verdi. Görüşmede, yaşananları güney halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde ele almak için gelecekte nasıl çalışabileceğimize dair yolları araştırdık. Koalisyonun Yemen'de güvenlik ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalarını ve yakın zamanda Riyad'da düzenlenecek olan Güney Davası Konferansı'na yönelik hazırlıkları ele aldık" dedi.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin uzlaşma komitesi ve müzakere heyetinin liderliğini yapan STC yetkilisi Muhammed el-Ghaithi de, Büyükelçi el-Jaber ile gerçekleştirilen görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi. El-Ghaithi, Suudi Arabistan'ın Yemen'in güneyinde barışın sağlanmasına yönelik çabalarını takdir ettiğini bildirdi.

Suudi Arabistan'dan dün yapılan açıklamada, STC'nin çok sayıda üst düzey liderini taşıyan uçağın Zübeydi olmadan 3 saati aşkın bir gecikmenin ardından havalandığı ve ayrılıkçı liderin nerede olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığı belirtilmişti. Açıklamada, "Zübeydi'nin gecikme sırasında büyük bir silahlı gücü seferberlik çağrıları ile harekete geçirdiğine dair bilgiler ortaya çıktı" denilmişti.

Zübeydi, vatana ihanetle suçlanmıştı

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi, vatana ihanetle suçlanan Zübeydi için kararname yayımlamıştı. Alimi tarafından imzalanan kararnamede, "Başkanlık Liderlik Konseyi, Aydarus ez-Zübeydi'nin vatana ihanet suçu işlemesi nedeniyle Yemen Güney Geçiş Konseyi (STC) başkanı olarak konsey üyeliğinin düşürülmesine ve başsavcılığa sevk edilmesine karar vermiştir" denilmişti. Ayrıca başsavcının suçlamalarla ilgili bir soruşturma başlatacağı belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Aydarus ez-Zübeydi'nin ortadan kaybolmasının ardından ayrılıkçı liderin memleketi ed-Dali'ye sabah saatlerinde 15'ten fazla hava saldırısı düzenledi. - RİYAD