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4. Şuşa Global Medya Forumu'nda dijital güvenlik paneli

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Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen 4. Global Medya Forumu’nda, dijital platformlarda bilgi güvenliği ve çocukların korunması ele alındı. Siber güvenlik uzmanları, dezenformasyon ve siber tehditlere karşı uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

Azerbaycan'da düzenlenen 4. Şuşa Global Medya Forumu kapsamında, "Dijital platformlarda güvenli bir bilgi ortamı: Modern zorluklar ve önemli çözümler" temalı panel toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı tarafından "Barışın Teşvikinde Medyanın Misyonu: Gerçeğin Yeniden Tesisi ve Güvenin Yeniden İnşası" temasıyla düzenlenen 4. Şuşa Global Medya Forumu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde devam ediyor. 53 ülkeden 160'a yakın katılımcının yer aldığı etkinliğe dünyanın birçok yerinden, gazeteciler ve medya kuruluşu mensupları katılıyor.

Medya forumu kapsamında bugün "Dijital platformlarda güvenli bir bilgi ortamı: Modern zorluklar ve önemli çözümler" temalı panel toplantısı gerçekleştirildi. Panelde konuşan Azerbaycan Ulusal Siber Güvenlik Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Farid Zeynalov, "Bugün dijital platformlar küresel bilgi alanının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medya platformları üzerinden milyonlarca insan iletişim kurmakta, farklı kültürler arasında köprüler kurulmakta ve insanların bilgiye erişimi büyük ölçüde kolaylaşmaktadır. Aynı zamanda bu platformlar dijital ekonominin şekillenmesinde ve yeni teknolojilerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak aynı zamanda bu teknolojilerin gelişimiyle birlikte yeni tehditler de ortaya çıkmaktadır" dedi.

Günümüzde artık bilgi güvenliğinin yalnızca teknik bir mesele olmadığına vurgu yapan Zeynalov, "Bu aynı zamanda devletlerin milli güvenliğinin bir bileşeni, toplumsal istikrarın ve kamu güveninin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu kapsamda dijital platformlar üzerinden yayılan bilgi kirliliği kampanyaları, siber dolandırıcılık vakaları ve manipülatif içerikler kamuoyunun oluşumunu olumsuz etkileyebilir ve birçok durumda çeşitli tehditleri de beraberinde taşıyabilir" diye konuştu.

"Her ebeveyn, çocuğunun dijital ortamda geçirdiği zamanla yakından ilgilenmelidir"

Günümüzde yapay zeka kullanılarak artık gerçeklikten ayırt edilmesi son derece güç olan çeşitli materyaller hazırlanmakta olduğunu belirten Zeynalov, "Bu tehditler çerçevesinde en fazla dikkat edilmesi gereken gruplardan biri ise kuşkusuz çocuklar ve gençlerdir. Çocuklar sosyal medya platformlarını kullanarak iletişim becerilerini ve dünya görüşlerini geliştirme imkanı bulmaktadır. Ancak aynı zamanda bu platformlar onları çeşitli risklerle de karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu riskler arasında siber zorbalık, çevrim içi taciz, kişisel verilerin çalınması ve dijital platformların aşırı ve denetimsiz kullanımı nedeniyle ortaya çıkan bağımlılık sorunları önemli bir yer tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çocukların dijital ortamda korunmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir"

Bu sorunların yalnızca devletin ya da platformların meselesi olmadığını aktaran Farid Zeynalov, "Aynı zamanda sivil toplumun, eğitim kurumlarının ve ailelerin de sorumluluğudur. Her ebeveyn, çocuğunun dijital ortamda geçirdiği zaman ve ilgi duyduğu içeriklerle mutlaka yakından ilgilenmelidir" şeklinde konuştu.

Çocukların dijital ortamdaki güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok ülkede yeni mekanizmaların oluşturulduğunu belirten Zeynalov, "Nitekim Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri ile komşu ülkelerimizde de görüldüğü üzere, çocukların dijital ortamda korunmasını sağlamak amacıyla yaş doğrulama mekanizmaları, manipülatif içeriklerin sınırlandırılması, kişisel verilerin korunması ve bağımlılıkların önlenmesine yönelik çeşitli güvenlik mekanizmalarının oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Aynı zamanda Azerbaycan'da da bu yönde belirli çalışmaların başlatıldığını belirtmek isterim" dedi.

Bugün başlayan 4. Global Şuşa Medya Forumu iki gün boyunca devam edecek. - ŞUŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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