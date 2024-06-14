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AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa

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İYİ Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener zirvesi sonrasında 5 milletvekilinin istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddialarını alevlendirecek bir gelişme yaşandı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini açıkladı. İzsiz'in istifasıyla İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşme İYİ Parti'de deprem etkisi yarattı.

"5 VEKİL İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Ankara'daki görüşme sonrasında "İYİ Parti, Akşener'den büyüktür" yorumu yapan bazı milletvekillerinin partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

İYİ PARTİ'DE DEPREM ETKİSİ YARATACAK İSTİFA

Bugün İYİ Parti'de iddiaları alevlendirecek bir gelişme yaşandı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü.

AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa

AYRILIĞI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran İzsiz, "Bizler her halimizle çevremize örnek olmalıyız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerimize itibar edilsin. Yapmama imkan bulunan işleri layıkı ile yapamazsam görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum.

"İLKELERİMİN PARTİYLE BAĞDAŞMADIĞINI İFADE ETMEK İSTERİM"

Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını, genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim.

"SİYASET VE İNSAN DURUŞUYLA ANLAMLI VE AÇIKLAYICIDIR"

Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır. Bu itibarla; İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa

SANDALYE SAYISI 35'E DÜŞTÜ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in istifasıyla İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü.

AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa

SEYİTHAN İZSİZ KİMDİR?

Seyithan İzsiz 1976 yılında Van'ın Çatak ilçesinde dünyaya geldi. İş insanı ve siyaset bilimcidir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan İzsiz, yüksek lisansını İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yaptı.

Şirketini kurmadan önce bazı uluslararası şirketlerde restoran müdürü ve bölge müdürü pozisyonlarında yöneticilik yaptı. Bugün Dünya'nın 150 noktasında satış ofisleri bulunan ve kendi alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından olan bir holdingin kurucusudur.

İş hayatının yanı sıra siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alan Seyithan İzsiz, Van Federasyonu Başkanlığı, Beylikdüzü Gönüllüleri Vakfı Kurucu Başkanı ve İstanbul Doğu-Güneydoğu Üst Çatı Platformu kurucu üyeliği vazifelerinde bulundu. İzsiz ayrıca iki dönem İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Komite Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. İzsiz, 2014 yılında Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 2018 yılında Milletvekili Aday Adaylığı, 2019 yılında Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı olan İzsiz, 28. dönem İyi Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekilidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Seyithan İzsiz Meral Akşener Milletvekili İYİ Parti AK Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

VEFA:

Fırıldak dünyada herkes fırfırı çevirme peşinde, neden olmasın.

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