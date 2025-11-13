Haberler

Suriye-İngiltere hattında yeni dönem, Londra Büyükelçiliği yeniden açıldı

Suriye-İngiltere hattında yeni dönem, Londra Büyükelçiliği yeniden açıldı
Suriye'nin Londra Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı törenle 13 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti. Açılış ile birlikte Suriye bayrağı Londra semalarında dalgalanmaya başladı.

  • Suriye'nin Londra Büyükelçiliği, 2012'de kapatıldıktan sonra yeniden açıldı.
  • Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, büyükelçilikte Suriye bayrağını göndere çekti.
  • Büyükelçiliğin açılışı, Suriye'nin uluslararası kimliğine dönüşü olarak nitelendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 2012'de kapanan Londra Büyükelçiliği'ni yeniden açtı. Törende Suriye bayrağı göndere çekildi ve büyükelçiliğin açılışıyla birlikte Suriye'nin uluslararası kimliğine dönüşü vurgulandı.

SURİYE BAYRAĞI LONDRA SEMALARINDA

İngiltere'nin başkenti Londra'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra 2012'de kapatılan Londra Büyükelçiliği'ni yeniden açtı. Büyükelçilik binasında Suriye bayrağını göndere çeken Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esad'ın kimyasal rejiminin dayattığı izolasyonun ardından bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğimizi yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

