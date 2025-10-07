Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Türkiye'ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 8 Ekim 2025 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ziyarete dair detaylar verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 8 Ekim 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
