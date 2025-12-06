Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara: 'İsrail hayaletlerle savaşıyor'

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara 23. Doha Forumu'nda, İsrail'i başka ülkelere "kriz ihraç etmekle" suçlayarak, "Güvenlik kaygılarını kullanarak her şeyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İsrail, hayaletlerle savaşan bir ülke haline gelmiştir" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'na katıldı. Etkinlikte Suriye'nin yeniden inşa süreci ve ülkede istikrarın yeniden sağlanmasına ilişkin başlıklara değinen Eş-Şara, konuşmasına İsrail'in son zamanlarda Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını ele alarak başladı. Eş-Şara, İsrail'i başka ülkelere "kriz ihraç etmekle" suçlayarak, "Güvenlik kaygılarını kullanarak her şeyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İsrail, hayaletlerle savaşan bir ülke haline gelmiştir" dedi.

Suriye Devlet Başkanı ayrıca İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasında kararlaştırılan sınırlara geri dönülmesi çağrısında bulundu. Suriye'nin söz konusu anlaşmaya sadık kalınması konusunda son derece kararlı olduğunu vurgulayan Eş-Şara, alternatif bir tampon bölgenin kabul edilmeyeceğinin altını çizdi. Eş-Şara taraflar arasında yürütülen müzakerelerde ABD'nin de yer aldığını hatırlatarak, "Anlaşmayı revize etme girişimleri, bizi ciddi ve tehlikeli bir duruma sokacaktır. Suriye ordusu bu söz konusu bölgede birlik bulunduramayacak ise burayı kim savunacak" ifadelerini kullandı.

"Binden fazla hava saldırısının kurbanı olduk"

Eş-Şara, Suriye'deki iç savaş sırasında geçtiğimiz Aralık 2024'te Suriyeli muhalif güçlerin başkent Şam'a girmesiyle dönemin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi ve hemen ardından İsrail'in Suriye'nin güneyindeki bölgeleri işgal etmesine değindi. Suriyeli lider, göreve gelmesinden bu yana İsrail ile gerilimi azaltmak için çalıştıklarını belirterek bölgesel barış ve istikrarla ilgili olumlu mesajlar gönderdiklerini, çok açık bir şekilde Suriye'nin istikrarlı bir ülke olmasını hedeflediklerini bildirdi. İsrail dahil hiçbir ülkeyle çatışmaya yönelik bir amaçları olmadığının altını çizen Eş-Şara, "Ancak buna rağmen İsrail bize şiddetle karşılık verdi. Bir yıl önceki devrimden bu yana Suriye hava sahamız büyük ihlallere maruz kaldı. Binden fazla hava saldırısının ve 400'den fazla ihlalin kurbanı olduk. İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara geri çekilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suriye parlamento seçimlerini için hazır değil"

Eş-Şara, gelecek yıllarda Suriye'de gerçekleştirilmesi hedeflenen parlamento seçimlerine de değindi. Suriye'nin geleceğe doğru ilerleyişinin bireysel güçleri pekiştirmek yerine kurumları güçlendirmekten geçtiğini belirten Eş-Şara, ülkesindeki geçiş dönemi sona erdikten sonra seçimlerin yapılmasında kararlı olduğunu belirtti. Suriyeli lider, "Suriye bir kabile değildir. Suriye zengin fikirleri olan bir ülkedir. Ancak şu anda parlamento seçimlerini yapmaya hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Halkın liderlerini seçme ilkesi temel bir ilkedir. Bu ilke İslam dinimizin de bir parçasıdır. Yöneticiler, doğru şekilde yönetebilmek için halkın çoğunluğunun onayını almak zorundadır; buna inanıyoruz ve bunun Suriye için en uygun yol olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Yaptırımların kaldırılması sürecinde yüzde 95 noktasındayız"

Eş-Şara, Kasım ayında ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete de değinerek, ülkesine yönelik "Sezar Yasası" adlı yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalarını da hatırlattı. Suriyeli lider, ABD Kongresi'nden yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda ülkesinin yaptırımlardan 180 gün daha muaf tutulmasının kararlaştırıldığına değinerek, "Görüşmelerde büyük bir anlayış vardı. Bence süreçteki ilerlememiz yüzde 95 noktasında" dedi.

Eş-Şara ayrıca Suriye'de giderek artan Suudi Arabistan ve Katar ile yabancı enerji ve inşaat firmaları tarafından yapılan yatırımlara ilişkin, "Halkımız elektriğe günde 1.5 saat ulaşabiliyordu. Şimdi bunu günlük 12-14 saate yükselttik. Umuyoruz ki bu yıl elektrik konusunda kendimize yeter hale geleceğiz" dedi.

İsrail, Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye sınırını geçerek stratejik öneme sahip olan Hermon Dağı'nı işgal etmiş ve bölgede çeşitli kontrol noktaları kurmuştu. İsrailli yetkililer, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bir yıl önce işgal ettiği yerlerde kalıcı olarak bulunacağını açıklamıştı. - DOHA