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Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, BM 81. Genel Kurulu için New York’ta

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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği New York’ta görüntülendi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta görüntülendi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, bugün 31 Aralık'ta görevi sona erecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son hitabı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden önemli mesajlar verdiği BM 81. Genel Kurulu'na devlet başkanları da katılıyor. Genel Kurul'da Suriye'yi ise Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara temsil ediyor. Eş- Şara, görüşmeler öncesi New York'a geldi. Türkevi önünde görüntülenen Şara, kalabalığa selam verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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