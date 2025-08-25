Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Büyükelçisi ile Görüşme Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ile bir araya gelerek Suriye ve bölgedeki gelişmeleri tartıştı. Barrack'ın önceki gün İsrail'de Netanyahu ile yaptığı görüşmenin detayları da gündeme geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı, görüşmede Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Barrack, dün İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Adı açıklanmayan kaynaklar, Barrack ve Netanyahu'nun Suriye ile İsrail arasındaki müzakereleri de ele aldığını ifade etmişti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.