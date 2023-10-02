Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner Görevine Döndü

Mahkeme tarafından 47 gün siyasi yasak getirilen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, tekrar görevinin başına döndü. Başkan Şahiner, görev süresi boyunca yaşadığı soruşturma ve mahkemeleri de açıkladı.

Mahkeme tarafından 47 gün siyasi yasak getirilen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, tekrar görevinin başına döndü.

Mahkeme kararı ile görevinden uzaklaştırılan Abdulkadir Şahiner'in yerine Başkan yardımcısı Bahri Sezen vekalet etmişti. 47 gün sonra tekrar görevinin başına dönen Başkan Şahiner, muhalefet belediyesi olması nedeniyle bunların başına geldiğini ifade etti.

9 yıllık Belediye Başkanlığı görevi boyunca 145 soruşturma, 22 mahkeme geçirdiğini savunan Başkan Şahiner, " Allah'a çok şükür hepsinden tertemiz, alnımızın akıyla çıktık" dedi.

Bu siyasi kararlar, hiçbir zaman bizi hizmet etmekten alı koyamayacak, mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir diyen Başkan Şahiner, "47 gün boyunca hizmetlerimiz aksamadan devam etti. Bu süre zarfında yokluğumu aratmayan başta Başkan yardımcılarım başta olmak üzere, meclis üyelerime, kurum müdürlerime ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'Çiçeklerle karşılandı'

47 gün sonra Belediye binasına gelen Başkan Şahiner, Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Burada bir konuşma yapan Başkan Şahiner, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Biz büyük bir aileyiz. Halka hizmet, Hakka hizmet düsturu ile Sungurlu'ya hizmet etmek için gecemizi, gündüzümüze katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM