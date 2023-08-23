Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Valiler Kararnamesiyle Tekirdağ Valisi olarak göreve başlayan Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Uzunlar ve Soytürk, görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti. Uzunlar, Vali Soytürk'e yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçede yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi. Soytürk'te Uzunlar'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzunlar'a ziyaretinde, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Saygı, Şenol Karaküçük ve Sabri Çınar eşlik etti. Daha sonra Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök ile Müftü Yardımcıları Harun Bayraktar, Yusuf Bektaş ve Melek Karakaş'ta Vali Soytürk'ü ziyaret etti.