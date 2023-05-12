Süleyman Soylu Muharrem İnce'yi eleştirdi

İÇİŞLERİ Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla buluştu. Soylu, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili konuştu. Soylu, "Hala halt karıştırıyorlar. Hala Amerika'nın talimatıyla beraber Türkiye'de kaset kumpaslarına giriyorlar. 13 yıl önceki, 12 yıl önceki kaset hala siyasete müdahale etmeye çalışıyorlar. Amerika diyor ki evet darbeyle yaptık olmadı bu neden ' Seçimle yapacağız. Peki Muharrem İnce'ye yaptıkları nedir' Bunların utanmaları yok" diye konuştu. Buradaki konuşmasının ardından Bakan Soylu Şişli Sivas Hafik Çınarlı Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Vakfı'nda vatandaşlarla buluştu. Muhalefeti eleştiren Bakan Soylu, " Diyorlar ki, FETÖ'yü tekrar devletin başına getireceğiz'. Getirdin zaten sen kasetle geldin. Şimdi tekrar yeni bir kasetle cumhurbaşkanı olmak istiyorsun" diye konuştu.

Şişli'de düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlarla buluşan Bakan Soylu, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili konuşurken, muhalefeti eleştirdi. Soylu," Hala halt karıştırıyorlar. Hala Amerika'nın talimatıyla beraber Türkiye'de kaset kumpaslarına giriyorlar. 13 yıl önceki, 12 yıl önceki kaset kumpasları. Hala siyasete müdahale etmeye çalışıyorlar. Amerika diyor ki, Evet darbeyle yaptık olmadı bu sefer seçimle yapacağız. Peki Muharrem İnce'ye yaptıkları nedir ' Bunların utanmaları yok. Bunu söylüyorum. Bunların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz, namerdiz, namerdiz. Pazar günü ülkemiz bir karar verecek. Vereceği karar geleceğe mi yoksa geçmişe mi' İleriye mi? Yoksa geriye mi? Recep Tayyip Erdoğan'a mı? Bay Bay Kemal'e mi? Bu kararı, inşallah pazar akşamı verdikten sonra Türkiye tam yüz yıllık bir istikrar yolculuğuna başlayacak. Hep beraber gelecek nesillerimizin rahat edeceği, bizim nesillerimizin geçmişte çektiklerini bir daha çekmeyeceği bir istikrar yolculuğuna başlayacak. Bunu hep beraber başlayacağız" dedi.

"BU MİLLET SİZE PAZAR AKŞAMI DERSİNİZİ VERECEK"

Türkiye'deki son yıllarda yaşanan olaylara da değinen Soylu," 12 yıldır başımıza getirmedikleri kalmadı. Gezi olayları başta olmak üzere bir taraftan ardından 17 - 25 Aralık darbesi başta olmak üzere ardından 6-8 Ekim Olayları başta olmak üzere ardından 6-8 Ekim'de biliyorsunuz değil mi? Doğu ve Güneydoğu'yu yaktılar. Okulları yaktılar. Kütüphaneleri yaktılar. Evleri yaktılar, camileri yaktılar. Sonra da şimdi Bay Bay Kemal diyor ki Apo'yu serbest bırakacağım diyor. Şimdi kıymetli hemşerilerim hiç ona yuh demeyin ya ona 3 tane koyun verseniz 3 koyunu yarım saatte kaybeder zaten. Kaybeder mi ya koyunlar akşam eve döner de Bay Bay Kemal eve dönemez. Onun yolunun bulamaz. Şimdi Amerika'ya, Avrupa'ya ne diyorlarsa sırtını dayamış. Acaba Tayyip Erdoğan'ı yenebilir miyiz? PKK'yı yanına almış Tayyip Erdoğan'ı yenebilir miyiz? FETÖ'yü yanına almış Tayyip Erdoğan'ı yenebilir miyim? Kaset kumpasçılarını yanına almış, Tayyip Erdoğan'ı yenebilir miyim? ya topunuz gelsin. Bu millet size pazar akşamı dersinizi verecek." dedi.

"BU MİLLET SANA ÖYLE BİR BAY BAY DİYECEK Kİ"

Süleyman Soylu, Kuştepe Mahallesi'ndeki etkinliğin ardından Şişli Sivas Hafik Çınarlı Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Vakfı'nda vatandaşlarlar biraraya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Soylu, "Diyorlar ki FETÖ'yü tekrar devletin başına getireceğiz. Getirdin zaten sen kasetle geldin. Şimdi tekrar yeni bir kasetle cumhurbaşkanı olmak istiyorsun. Bak Bay Kemal, Pazar akşamı öyle bir gideceksin ki öyle bir gideceksin. Bu millet sana öyle bir bay bay diyecek ki. Bu millet seni nefretle anacak. Kumpaslarınla tezgahlarınla FETÖ'nün ve Amerika'nın oyuncağı olduğun için bu millett nefretle anacak. ve Bay Bay Kemal şunu da hiç olmazsa Deniz Baykal'ın ruhuna, partinden, memleketten Fatiha okuyanlar var. Senin arkandan kimse böyle hayırlı bir şey de söylemeyecek. Çünkü 12 yıldır yalan attın, iftira attın, insanları kandırdın, şöyle dedin, böyle dedin. Konuştuklarına kendi de inanmıyor zaten. Öyle o kadar büyük yalan söylüyor ki, yarım saat sonra söylediğin yalanı unutuyor." diye konuştu.