Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasındaki polemiğe Sedat Peker de dahil oldu! Paylaşımlar üst üste geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki sözleri tartışmaya neden oldu. Bakan Soylu, Özdağ'a yönelik "Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur." ifadelerini kullanırken, Özdağ'ın Soylu'ya yanıtı da sert oldu. Soylu ile Özdağ arasındaki tartışmaya hakkında suç örgütü liderliğinden yakalama kararı bulunan Sedat Peker de katıldı.

BAKAN SOYLU: OPERASYON ÇOCUĞUDUR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" dedi.

ÖZDAĞ: BENİ KAPININ ÖNÜNDE BEKLE

Özdağ, Soylu'nun açıklamaları sonrası sosyal medyadan "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." notuyla bir video yayınladı. Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullanan Özdağ videoda, "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum!" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMAYA SEDAT PEKER'DE KATILDI

Soylu ile Özdağ arasındaki gerilim devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve 'sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan' Sedat Peker, Twitter'da konuyla ilgili atılan tweetleri retweetledi. Önce Özdağ'ın konuşmasını retweetleyen Peker, daha sonra Sinan Oğan, Cemal Enginyurt, Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu isimlerin tweetini paylaştı.

Sedat Peker'inretweetlediği tweetler: