Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmazlık yaşadığı iddiasını yalanladı: Davamızın lideridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanların seçim sürecinde milletvekili adayı olacaklarını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan aday gösterileceği öne sürülmüştü. Bakan'ın bu fikre karşı çıktığı dile getirilirken Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları reddetti. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız davamızın lideridir. Milletvekili olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, davaya sahip olmamak demektir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda kabinedeki 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Erdoğan, "17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

SOYLU İÇİN "SAMSUN" İDDİASI ORTAYA ATILDI

Bu sözler siyaset gündemini bir anda değiştirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan vekil yapılmak istendiği ancak Soylu'nun bu karara karşı çıktığı iddia edildi.

"BEN DEĞİL, BİZ DEMENİN ZAMANIDIR"

Konuyla ilgili bazı sitelerde haberler çıkarken Bakan Soylu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan davamızın lideridir. Ayasofya'yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

"VEKİL OLMAK YA DA OLMAMAK TARTIŞMASI DAVAYA SAHİP OLMAMAK DEMEKTİR"

Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir... Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin Güçlü Türkiyesi, davamızın omuzlarında yükselecektir."