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Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmazlık yaşadığı iddiasını yalanladı: Davamızın lideridir

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanların seçim sürecinde milletvekili adayı olacaklarını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan aday gösterileceği öne sürülmüştü. Bakan'ın bu fikre karşı çıktığı dile getirilirken Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları reddetti. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız davamızın lideridir. Milletvekili olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, davaya sahip olmamak demektir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda kabinedeki 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Erdoğan, "17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Bu sözler siyaset gündemini bir anda değiştirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan vekil yapılmak istendiği ancak Soylu'nun bu karara karşı çıktığı iddia edildi.

Konuyla ilgili bazı sitelerde haberler çıkarken Bakan Soylu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan davamızın lideridir. Ayasofya'yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir... Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin Güçlü Türkiyesi, davamızın omuzlarında yükselecektir."

Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmazlık yaşadığı iddiasını yalanladı: Davamızın lideridir

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Süleyman Soylu Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

t t:

Dava vatana millete sahip çıkma İslamiyeti koruma davası terörislerle kol kola gezme değil bizde bu davanın arkasındayız bir avuç topragimiza kimseye vermeyiz

Cevap Yaz1321Yayından Kaldır
Osman Tokgonul:

Dava, dava, dava . Bu dava ne imiş be arkadaş ? Şu davayı söyleyin de biz de arkanızdan gelelim . Ne yapacaksınız , dava dediğiniz şey nedir ?

Cevap Yaz3940Yayından Kaldır
Ercan akdeniz:

Dava 1453 te zulüm başladı diyenlerin karşısında durmaktır.

1629Yayından Kaldır
500
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