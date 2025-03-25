Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı
İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

Eşiyle ilgili skandal paylaşım cezaevindeki İmamoğlu'nu isyan ettirdi
Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren hükümlü, olayı ilk kez anlattı

Özgecan Aslan'ın katilini öldüren hükümlü, olayı ilk kez anlattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

Süleyman Soylu: Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Saraçhane'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Soylu "Sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz. Bu sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız" dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Saraçhane'de altı gündür devam eden protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik sarf edilen hakaret içerikli sözler nedeniyle muhalefete sert eleştiriler yöneltti.

"PROVOKATÖRLERE TALİMAT VERİYORSUNUZ"

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz.

"TÜM SÖZLERİ ÜZERİMİZE ALIRIZ"

Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu: Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız

Süleyman Soylu: Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (43)

Haber YorumlarıHakan Kaplan:

senin devrin bitti be söyle…

Yorum Beğen408
Yorum Beğenme225
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Vatandaş:

Sen sıranı bekle süslü sülü bakan olduğun dönemde çevirdiğin dolaplarda araştırılıp hakkın verilecek.

Yorum Beğen406
Yorum Beğenme202
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcaner_cubukcu:

sülo sen gtünü yağla peker geliyor hazırlan

Yorum Beğen311
Yorum Beğenme198
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıADANALI :

hala tehdit ediyor. almassan hatrım kalır sn soylu

Yorum Beğen271
Yorum Beğenme156
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Süslü Sülo sen mefta değilmiydin.

Yorum Beğen242
Yorum Beğenme117
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

dilek imamoğluna hakaret edenler ne olacak melih gökçek paylaşıp sildi

Yorum Beğen262
Yorum Beğenme79
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahit Ger:

Yahu konusacak son kişisin kaybol git

Yorum Beğen231
Yorum Beğenme85
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Fırat:

bir tarafsız olarak küfür hakaret yakışmaz bizlere arkadaşlar lütfen herkesin annesi bacısı karısı var ayıp sülü sana da iş düşmez ali yerli kaya var

Yorum Beğen207
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Provokasyon değil, protesto..Arada fark var..Halk hakkini aradı mi size provokasyon geliyor..Kimse sizin yonetiminizi elestiremeyecek mi?Kimse anayasal hakkını kullanamayacak mi?Neden korkuyorsunuz insanların wokada çıkıp anayasal haklarını kullanmalarından?

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Soylu kendine gel kendine

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Tüm 43 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title