Süleyman Soylu: Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız

Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Saraçhane'de altı gündür devam eden protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik sarf edilen hakaret içerikli sözler nedeniyle muhalefete sert eleştiriler yöneltti.

"PROVOKATÖRLERE TALİMAT VERİYORSUNUZ"

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz.

"TÜM SÖZLERİ ÜZERİMİZE ALIRIZ"

Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız" ifadelerini kullandı.