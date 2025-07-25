Starmer: Filistin Devletinin Tanınması Barış İçin Gerekli

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Filistin devletinin tanınması, barış için atılması gereken adımlardan biri olmalıdır. Bu konuda nettim" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, barışa ulaşmak için atılması gereken adımlar konusunda müttefikleriyle birlikte çalıştığını belirtti. Starmer, "Filistin devletinin tanınması bu adımlardan biri olmalıdır. Bu konuda nettim. Ancak bu, nihayetinde iki devletli çözüme ve Filistinliler ile İsrailliler için kalıcı güvenliğe ulaşacak daha geniş bir planın parçası olmalıdır" ifadelerini kullandı. - LONDRA