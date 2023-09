SP Milletvekili Atmaca, deprem sonrası yaşanan olumsuzlukları eleştirdi

ERHAN ÖZMEN

Saadet Partisi (SP) Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Osmaniye ziyaretinde; "Deprem sırasında yaşanan olumsuzlukları unutmadık ama maalesef bir kısım anlayış bozuldu. Halen de devam ediyor. Özellikle devletin bu tür afetlerde hazır bulunduğunu fakat bir kısım kurumların hazır olmadığını gördüm" diye konuştu.

SP Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca Osmaniye'de bugün STK ve Medya Kuruluşları ile bir araya geldi. Atmaca, Osmaniye'de Saadet Partisi il binasını ziyaret etti.

Depremin etkisinin çok uzun süreceğini belirten Mehmet Atmaca, "Adıyaman'ımızı ziyaret ettik. Bugün buradayız. Yarın da inşallah Hatay'da olacağız. Tabii bu bölge de bizim için biraz daha özeldir. Bizim özel bölge diye ifade ettiğimiz bölgede büyük felaketler yaşandı. Ben özellikle tekraren bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet kalanlara da sabır ve güç diliyorum. O ağır ortam belki değişti ancak bu depremin etkisi çok uzun süre daha devam edeceği görülüyor" dedi.

Atmaca sözlerine şöyle devam etti:

"BAZI KURUMLAR AFETLERE HAZIR DEĞİL"

"Deprem sırasında yaşanan olumsuzlukları unutmadık ama maalesef bir kısım anlayış bozuldu. Halen de devam ediyor. Özellikle devletin bu tür afetlerde hazır bulunduğunu fakat bir kısım kurumların hazır olmadığını gördüm. Bunun yanı sıra müdahalede geç kalındı. Arkadaşlar ama aynı yavaşlık, aynı bedensizlik maalesef devam ediyoruz. Buraları ziyaret ettik. Burada evet acilen bir yaşam ortamı oluşturulması lazım. Ayrıca uzun süre devam ettirilebilecek bir yaşam değildir. Ama kalıcı konut konusu çalışmalarını da bizzat yerinde ziyaret edip inceledik. Bu anlayış ve bu hızla öyle bir uzun süre daha konteynerler yaşama devam edecek. Tabii ki dar alanda öncelikle sokakta kalmaktansa çadır çok büyük bir nimetti. Konteyner kente geçmek de iyi oldu ama bunlar dar zamancılık kısa süreli insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılardır. Çok uzun süreli olması toplumsal yapıyı ve toplumsal kültürü bozan bir kültürdür. Diğer kentlerde olduğu gibi bu bölgemizde de şehir kültürünün değiştiğini gördük. Bu sürecin devam etmesi kentlerin oluşturduğu sosyal yapının kadim kültürlere zarar vereceğine dair büyük endişemiz var. Dolayısıyla görüntü bizi üzdü."

"BAZI KONTEYNER KENTİ ON YIL KADAR SÜREBİLECEĞİ İDDİALARI VAR"

"Yaklaşık yedi ay gibi bir süre geçti ama gelinen nokta gelecekle ilgili umudumuzu kırıyo" diyen Atmaca, bazı konteyner kentlerin on yıl kadar sürebileceği iddialarını anımsattı. Atmaca, "Bu yerlerin derhal bu kalıcı projeleri hızlandırılarak insanlara evlerinin verilmesi lazım. Yerinde dönüşüm diye bir kavram var burada. Daha evvelinde kentsel dönüşüm diye ifade edilen bir durum var fakat o konuda henüz altyapının veya mevzuat altyapısının olumlu bir proje oluşturulamadığını gördük. Mantalitede kentsel dönüşümde bunu gördük. Ben depremden hemen bir hafta sonra deprem bölgelerini ziyaret ettim. Mesleği gereği hem milli görüş kuruluşlarımızın deprem bölgesine yapmış oldukları organizasyonları ziyaret etmek hem de teknik açıdan bizim gibi görevler yapma adına geldik. Esas o depremin sonuçları bugün son derece bizi üzdü. Sebebi şu. Deprem bizim bilmediğimiz veya beklemediğimiz bir olay değil. ve her an beklenilen bir gerçektir. Tedbirleri buna göre almak gerekiyor ve tedbirli olmak gerekiyor" dedi.