Sözleri tepki çeken CHP'li yönetici 'ironi yaptım' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, katılığı bir televizyon programında "35 yıldır aynı şeyleri, proje dosyasına koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" sözlerinin kamuoyunda ve sosyal medyada tepki çekmesinin üzerine o sözleri ironi olarak söylediğini ifade etti.

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl katıldığı yerel TV kanalında söylediği sözlerin ironi olarak yaptığını ve bazı medya kuruluşlarının bu sözlerini cımbızla seçerek algı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Nezih Anıl katıldığı programda "35 yıldır aynı şeyleri, proje dosyasına koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" şeklinde sözler sarf etmişti. Anıl programdaki sözlerine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: "Röportaj verdiğim arkadaş sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratma adına bana baskı yapıyordu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi 2009'dan günümüze gelesiye kadar toplamda 7 senelik bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli'yi yönetiyor. Onun sorusuna ben ironi şeklinde yaklaştım. 35 yıldır bir şey yapılmıyor, evet yapılmadan seçiliyor. Yani yapılmadan hiçbir hizmet vermeden birisi seçilebilir mi? Yani Halil beye baskı yapmaya çalışıyordu. Halil bey zaten 1994'den 2009'a kadar Anavatan Partisinden belediye başkanlığı yaptı ve bir sürü eser bıraktı, halada hizmetlere devam ediyor. Arkadaşa benim ironi şeklinde yaklaşımım içinden cımbızlanarak çekilmiş ve orada ulusal basına yansımış duruyor. Ama dünyanın hizmeti yapıldı şuana kadar. Ereğli suya boğuldu, Ereğli mevcut oturulan belediye binası, terminal binası, katlı otopark, pazaryeri ve sayamayacağım bir sürü eser var. Hiç çalışmadan bir belediye başkanının seçilme şansı var mı? Yok" dedi. - ZONGULDAK