Soylu otobüs duraklarında yer alan reklama tepki gösterdi: Bakanımla konuştuk, tamamen kaldıracağız

Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye otobüs duraklarında yer alan bir reklama dikkat çekti. Şampuan markalarından birinin "Kız kıza yakın olmak kadar doğal" sloganıyla astığı reklama tepki gösteren Soylu, "Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır. Ticaret Bakanı'mızla konuştuk, o reklamları tamamen kaldıracağız. Böyle bir reklamı biz kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleriyle buluştu.

"ERKEKLE ERKEĞİN EVLENMESİNİ ÖNERİ OLARAK GETİRİYORLAR"

Televizyon dizilerine muhakkak bir LGBT'li karakterin sıkıştırıldığını anlatan Bakan Soylu, "Neden? İnsanımızı alıştıracaklar. Ben söylüyorum, alınıyorlar da. Sen kendin billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazmışsın, 'Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz.' demişsin. Erkekle erkek, kadınla kadının evlenmesini Türkiye'ye bir öneri olarak getiriyorlar. Neden? Çünkü bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR REKLAMI BİZ KABUL EDEMEYİZ"

Belediye otobüs duraklarında "Kız kıza yakın olmak kadar doğal" sloganıyla bir krem reklamının da asılı olduğunu ifade eden Soylu, "Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır. Ticaret Bakanı'mızla konuştuk, o reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklamı biz kabul edemeyiz. İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değil" diye konuştu.

"BATI'YI TEKRAR TÜRKİYE'YE ÇÖKMESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Millet İttifakı'nı eleştiren Soylu, "Tayyip Erdoğan geldikten sonra Batı'yı Türkiye'de tasfiye etti. Bütün kavga budur. Karşımızdakiler Batı'yı tekrar Türkiye'ye çökmesi için hazırlık yapıyorlar. Biz de tam bağımsızlık için hazırlık yapıyoruz. Bu kadar basit. Bu ülke bizim ülkemizdir diyoruz. Eğer bu ülkeyi biz kendi istikametimizde, dediğimiz ölçülerde götürebilirsek, etrafındaki coğrafyanın huzurunu da biz temin ederiz." değerlendirmesinde bulundu.