Soylu, 'Emniyette paralel yapı oluşturmaya çalışıyor' dedi, CHP'li Bakan'dan yanıt gecikmedi: Çaresizliğine gülüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan için, "Emniyet içerisinde FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor." iddiasında bulundu. Soylu'ya yanıt veren Bakan, "Söylediklerine ve çaresizliğine gülüyorum. Orada şimdilik Bakan olarak oturuyor olabilirsin. Unutma, ikimiz de milletvekili adayıyız. Biz Meclis'te hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'la ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Soylu, Bakan'ın Emniyet içerisinde paralel yapı oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

"FETÖ'NÜN İKİNCİ PARALEL YAPISINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Soylu, "Emniyet içerisinde paralel bir yapı kurmaya çalışan bir anlayışın kendisidir. FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Bütün sistem elimizdedir. Bütün sistem de yargıya intikal ettirilecektir. Son çerçevesini çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

SOYLU'YA CHP'Lİ BAKAN'DAN YANIT

Soylu, CHP'li Murat Bakan'dan yanıt gecikmedi. Twitter hesabından açıklama yapan Murat Bakan, Meclis'te hesaplaşacaklarını söyledi.

"ŞİMDİLİK BAKAN OLARAK OTURUYOR OLABİLİRSİN"

Bakan Soylu'nun hesabını etiketleyen Murat Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Seni ciddiye almak için çok geç. Söylediklerine ve çaresizliğine gülüyorum. Orada şimdilik Bakan olarak oturuyor olabilirsin. Unutma, ikimiz de milletvekili adayıyız.

"MECLİS'TE HESAPLAŞACAĞIZ"

Biz Meclis'te hesaplaşacağız. Mobbinge uğrayıp intihar eden polislerin de ikinci şarkın da liyakatsiz atamaların da velhasıl kelam Bakanlığın süresince ezdiğin polisin hesabını vereceksin.

"DAHA FAZLASINI DUYMAYA DEVAM EDECEKSİN"

Sana söyleyecek çok şey var, hepsini yüzüne söyledim "Ya Rabbi şükür" dedin. Daha fazlasını duymaya devam edeceksin. Senin kaderin de hak ettiğin de bu.

"NE SÖYLEDİYSEK ARKASINDAYIZ"

Polis kardeşlerim; sizler beni biliyor, tanıyorsunuz. Bugüne kadar ne savunduk, ne söylediysek arkasındayız. Size söz!"