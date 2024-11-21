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Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması geldi. TBMM'de vekillerin sorularını yanıtlayan Soylu "Türkiye'ye ayrılan miktar belli. Bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir. Muhtarlarımızın sürekli olarak yurt dışına çıkma gibi veya kendi görevlileriyle ilgili yurt dışında bulunma gibi bir zorunlulukları ve mecburiyetleri şu anda yok" dedi.

Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların vize taleplerinin reddedilmesi ve randevu almanın zorlaşması, yeşil pasaport talebini artırdı. Çeşitli meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi için geçtiğimiz aylarda yasa teklifi hazırlandı.

MUHTARLAR YEŞİL PASAPORT TALEP ETTİ

19 farklı meslek grubuna yeşil pasaport hakkı tanırken bir istek de kapatılması gündemde olan 'muhtarlardan' gelmişti. Yerel seçim sürecinde açıklamalarda bulunan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olmasını ve muhtarlara yeşil pasaport verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyacağından endişe duyup yeni taleplere sıcak bakmazken muhtarları üzen gelişmeyi, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu duyurdu. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM'de görüşmeleri devam eden Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı. Muhtarların özlük haklarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yaptıklarını, maaşlarını asgari ücretle eşitlendirdiklerini belirten Soylu, daha önce sosyal güvenlik primlerinin ödenmediğini, yaptıkları düzenleme ile sosyal güvenlik primlerini de ödemeye başladıklarını kaydetti.

"SINIRI AŞARSAK TÜRKİYE PROBLEMLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Süleyman Soylu açıklamalarında şu değerlendirmelerde bulundu; "Yeşil pasaport daha ziyade diğer ülkelerle ülkemizin lehine irtibat kurabilecek ve diplomatından ihracat yapanına kadar, ticaret yapanına kadar bir imkan olarak değerlendirilmelidir. Elbette ki daha önce verilmiş bir hak kamu memurlarına var ama muhtarlarımızın sürekli olarak yurt dışına çıkma gibi veya kendi görevlileriyle ilgili yurt dışında bulunma gibi bir zorunlulukları ve mecburiyetleri şu anda yok.

Bir de başka bir şey daha var, bunu hepimiz biliyoruz yani bu yeşil pasaportun talebi belli, daha doğrusu Türkiye'ye ayrılan miktar belli, nerede kullanılacağı belli; bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir, dolayısıyla biz bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz, istemeyiz. Bunun yanı sıra, elbette ki muhtarlarımızın çok ciddi katkıları var. Bu katkılarını da kendi mahallelerinde devam ettirmeye çalışacaklar."

Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Muhtarlıklar kırsal kesimlerdekiler hariç şehir içindekiler kapatılmalı. Hiçbir fonksiyonları kalmamıştır.

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Haber Yorumlarısezgin kaçar:

muhtarlık zaten tevletin sırtına koca bir yük

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Haber YorumlarıTarkan Nedirönündensarkan:

muhtarlar paris e gidip ordaki muhtarlık sistemini inceleyecekler ondan dolayı istiyorlar.

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

Yeşil pasaport yetmez dokunulmazlık da versinler

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Haber YorumlarıHalil yılmaz:

Muhtarlık sistemi eskidendi artık Türkiye’de muhtarlara ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. Muhtarlıklar devlet için masraftan başka birşey değil

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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Türkiyede muhtarlat ne is yapiyor ne ise yariyor? Biri bana bunu lütfen açiklayabilirmi?

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Her köyden, mahalleden yeterli encümen yoksa gerekirse bir kaç köy ve mahalleden sorumlu olacak şekilde en az 1 asil, 1 veya birkaç yedek encümen muhtarlık görevleri ile görevlendirilebilir. Bu şekilde muhtarlıklar kaldırılabilir. Özellikle Gurbetten gelen Cenazeler için böyle bir birim gerekli, şu anda bu görevi Sayın Muhtarlarımız sağlamakta. Saygılarımla.

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Haber Yorumlarıali osman:

Ülkeyi mafyaya teslim etmiş çıkarttığın kanunlarla polisin elini kolunu bağlamış,daha önce akp ye ver yansın edip sonrada onun dibinden ayrılmayan karanlık adamsın

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Haber YorumlarıErtogan 49:

Mus,un beldeyesine bir el atsın akp zamanında soyup soğana çevirmişler

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