Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların vize taleplerinin reddedilmesi ve randevu almanın zorlaşması, yeşil pasaport talebini artırdı. Çeşitli meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi için geçtiğimiz aylarda yasa teklifi hazırlandı.

MUHTARLAR YEŞİL PASAPORT TALEP ETTİ

19 farklı meslek grubuna yeşil pasaport hakkı tanırken bir istek de kapatılması gündemde olan 'muhtarlardan' gelmişti. Yerel seçim sürecinde açıklamalarda bulunan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olmasını ve muhtarlara yeşil pasaport verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyacağından endişe duyup yeni taleplere sıcak bakmazken muhtarları üzen gelişmeyi, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu duyurdu. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM'de görüşmeleri devam eden Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı. Muhtarların özlük haklarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yaptıklarını, maaşlarını asgari ücretle eşitlendirdiklerini belirten Soylu, daha önce sosyal güvenlik primlerinin ödenmediğini, yaptıkları düzenleme ile sosyal güvenlik primlerini de ödemeye başladıklarını kaydetti.

"SINIRI AŞARSAK TÜRKİYE PROBLEMLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Süleyman Soylu açıklamalarında şu değerlendirmelerde bulundu; "Yeşil pasaport daha ziyade diğer ülkelerle ülkemizin lehine irtibat kurabilecek ve diplomatından ihracat yapanına kadar, ticaret yapanına kadar bir imkan olarak değerlendirilmelidir. Elbette ki daha önce verilmiş bir hak kamu memurlarına var ama muhtarlarımızın sürekli olarak yurt dışına çıkma gibi veya kendi görevlileriyle ilgili yurt dışında bulunma gibi bir zorunlulukları ve mecburiyetleri şu anda yok.

Bir de başka bir şey daha var, bunu hepimiz biliyoruz yani bu yeşil pasaportun talebi belli, daha doğrusu Türkiye'ye ayrılan miktar belli, nerede kullanılacağı belli; bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir, dolayısıyla biz bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz, istemeyiz. Bunun yanı sıra, elbette ki muhtarlarımızın çok ciddi katkıları var. Bu katkılarını da kendi mahallelerinde devam ettirmeye çalışacaklar."