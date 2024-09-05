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Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada dolaşıma sokulan videoya cevap verdi. Soylu "Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular? Ne operatif akıllar? Ne yapsalar boş, ellerinden gelen daha ne varsa da ardlarına koymasınlar. Bu iftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım biline" ifadelerini kullandı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan ve kendisiyle ilgili iddiaların yer aldığı videoya tepki gösterdi.

"NE OPERATİF AKILLAR?"

X hesabından bahsi geçen paylaşıma yanıt veren Soylu "Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular? Ne operatif akıllar? Ne yapsalar boş, ellerinden gelen daha ne varsa da ardlarına koymasınlar.

"ALLAH DOĞRU OLANLADIR"

Bu ülkeye hizmet ettiğim için pişman olmadım olmayacağım. Allah doğru olanladır. Fakat bu iftiracı çetelerin de peşini bırakmayacağım biline!" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milletvekili İstanbul AK Parti Politika Güncel

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