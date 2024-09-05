Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan ve kendisiyle ilgili iddiaların yer aldığı videoya tepki gösterdi.

"NE OPERATİF AKILLAR?"

X hesabından bahsi geçen paylaşıma yanıt veren Soylu "Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular? Ne operatif akıllar? Ne yapsalar boş, ellerinden gelen daha ne varsa da ardlarına koymasınlar.

"ALLAH DOĞRU OLANLADIR"

Bu ülkeye hizmet ettiğim için pişman olmadım olmayacağım. Allah doğru olanladır. Fakat bu iftiracı çetelerin de peşini bırakmayacağım biline!" ifadelerini kullandı.