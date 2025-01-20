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Soruşturma başlatılan Özdağ'dan ilk açıklama: İster hapse atın, ister kurşuna dizin

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Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmadaki ifadeleri yüzünden hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ilk açıklama geldi. Özdağ "Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

ÖZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Özdağ hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin ilk yorumu X hesabı üzerinden yaptı. Özdağ "Erdoğan'a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya'da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor.

"BU KONUŞMAYI 1000 DEFA DAHA YAPMAYA HAZIRIM"

Erdoğan ve ben Ankara'dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk'ten ve kurduğu Cumhuriyet'ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk'e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz" dedi.

Soruşturma başlatılan Özdağ'dan ilk açıklama: İster hapse atın, ister kurşuna dizin

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVedat Ceylan:

Muhalifleri sindirme operasyonu...

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Haber YorumlarıMurat Kaya:

Cibilliyetini açıktan gösteriyor. Diğerleri gibi değil en azından.

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

4 koldan susturma operasyonu, yolsuzluga karisan parti icinde kimseye sorusturma arastirma yok, sadece muhalefete,, YOLSUZLUK,, YOKSULLUK,,YASAKLAR i bitirme vaadi ile oy istiyenlerin geldigi nokta,,,

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