Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

CHP'nin Ekim 2024'te yaptırdığı kamuoyu araştırmasında, siyasi partilerin güncel oy oranlarına ilişkin çarpıcı veriler yer aldı. 2012 kişinin katıldığı ankette CHP ile AK Parti arasındaki farkın erimeye başladığı görüldü.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK ERİYOR

Anket sonuçlarına göre, yarın seçim yapılsa CHP oyların yüzde 26,6'sını alarak birinci parti olacak. Sözcü'de yer alan habere göre AK Parti ise yüzde 24,9 oy oranı ile ikinci sıraya yerleşecek.

Anketteki diğer partilerin oy oranı ise şu şekilde:

MHP: Yüzde 4,8

Yüzde 4,8 DEM Parti: Yüzde 5,8

Yüzde 5,8 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4

Yüzde 4 Zafer Partisi: Yüzde 2,7

Yüzde 2,7 İYİ Parti: Yüzde 1,6

Yüzde 1,6 Diğer partiler: Yüzde 3,4

KARARSIZLARIN OY ORANI BİR HAYLİ YÜKSEK

Öte yandan ankette kararsız seçmenlerin oranı da dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Katılımcıların yüzde 26,1'i kararsız olduklarını belirtti. Oy vermeyecek seçmenlerin oranı ise yüzde 10,9 olarak belirlendi.