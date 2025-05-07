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Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları
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Optimar Araştırma'nın nisan ayında yaptığı ankette, "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 35,5'i AK Parti, yüzde 31'i CHP cevabını verdi. DEM Parti yüzde 8,1, MHP yüzde 7,8 oranında oy aldı.

Erken seçim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde Optimar Araştırma, nisan ayında 2 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen araştırmada, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

AK PARTİ ÖNDE, CHP TAKİPTE

Ankette kararsız seçmenlerin orantılı şekilde dağıtılmasının ardından, AK Parti yüzde 35,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 31 oy oranıyla ikinci sırada kaldı. DEM Parti yüzde 8,1 ile üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 7,8 ile MHP takip etti.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI;

  • AK Parti: %35,5
  • CHP: %31,0
  • DEM Parti: %8,1
  • MHP: %7,8
  • İYİ Parti: %5,3
  • Zafer Partisi: %3,2
  • Yeniden Refah Partisi: %2,8
  • Büyük Birlik Partisi: %1,3
  • Memleket Partisi: %1,1
  • A Parti: %0,2
  • Vatan Partisi: %0,1
  • Diğer: %3,7
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (31)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

masa başında hazırlanan TUİK verilerine benziyor

Yorum Beğen329
Yorum Beğenme69
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

imamoğlu siyasi hayatı bitti. geçmiş olsun.

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme227
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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

anket nerede yapılmış? gurbetçiler mi oy vermiş? başka türlü bu sonuç çıkmaz çünkü...

Yorum Beğen217
Yorum Beğenme81
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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Diğer anketlerde chp önde bunda ak parti.

Yorum Beğen208
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Chpnin önde çıktığı anketlere itimat eden, onu sahiplenen troller bu sonucu görünce atıp tutmaya başlarlar birazdan. Adı üstünde trol ordusu bunlar:))

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme114
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Haber Yorumlarıilyas ertunç:

Böyle yalan dolan anketlerle algı yapmayın. Tamam anlıyorum yalakalık yapmak gibi bir sorumluluğunuz var. Var akp ye en çok zararı aklımızla alay ederek siz veriyorsunuz. Her seçimi ve sonucunu bilen Hakan bayrakçı geçen gün açıklama yaptı ankete göre akp 30 un altında. Battı gidiyor. CHP lider. Ha CHP çok mu iyide lider oldu. Hayır. Akp çok kötü olduğu için insanlara başka seçenek bırakmadı. Hepsi bu. Ha bu saatten sonra Chp gelirse PKK ile birlik olurlar diye milletide korkutamicaklar.

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

YALAN YALAN YALAN.......

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Hilmi Dasdemir yine manipülasyon yapıyor. Bu kadar belli etme hilmi

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Her zamanki gibi kuyrugu sik tutma politikasi yalan

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıMurat Erzine:

Sayın HAKAN BAYRAKÇI nin Sonar araştırma şirketinin sonuçlarına bakalım, MILLET AC,YOKSUL SEFİL Ozaman bu sonuçlara göre yakında seçim var hiç inandırıcı değil Maymun gözünü açtı

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme19
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