Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Erken seçim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde Optimar Araştırma, nisan ayında 2 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen araştırmada, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

AK PARTİ ÖNDE, CHP TAKİPTE

Ankette kararsız seçmenlerin orantılı şekilde dağıtılmasının ardından, AK Parti yüzde 35,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 31 oy oranıyla ikinci sırada kaldı. DEM Parti yüzde 8,1 ile üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 7,8 ile MHP takip etti.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI;