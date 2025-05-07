Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları
Optimar Araştırma'nın nisan ayında yaptığı ankette, "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 35,5'i AK Parti, yüzde 31'i CHP cevabını verdi. DEM Parti yüzde 8,1, MHP yüzde 7,8 oranında oy aldı.
Erken seçim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde Optimar Araştırma, nisan ayında 2 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen araştırmada, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
AK PARTİ ÖNDE, CHP TAKİPTE
Ankette kararsız seçmenlerin orantılı şekilde dağıtılmasının ardından, AK Parti yüzde 35,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 31 oy oranıyla ikinci sırada kaldı. DEM Parti yüzde 8,1 ile üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 7,8 ile MHP takip etti.
İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI;
- AK Parti: %35,5
- CHP: %31,0
- DEM Parti: %8,1
- MHP: %7,8
- İYİ Parti: %5,3
- Zafer Partisi: %3,2
- Yeniden Refah Partisi: %2,8
- Büyük Birlik Partisi: %1,3
- Memleket Partisi: %1,1
- A Parti: %0,2
- Vatan Partisi: %0,1
- Diğer: %3,7