Son seçim anketinde Cumhur İttifakı sürprizi! AK Parti'nin oyları yükselişte

Asal Araştırma şirketi, 15-18 Mart tarihleri arasında 28 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Şirket, topladığı verileri derleyerek sonuçları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 43'Ü GÖRDÜ

Ankete göre; birçok anket şirketi tarafından son dönemde yüzde 30 bandında gösterilen Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti yüzde 34.5 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8.6 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 43.1 oldu. Aynı şirketin önceki ayki anketinde Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 41.0 olarak ölçülmüştü.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 40'I GEÇEMEDİ

Millet İttifakı'nın ortağı CHP yüzde 26.1 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 12.3 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 38.4 oranında kaldı.

DEVA VE GELECEK BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

HDP yüzde 10.4 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi yüzde 2.0 ve Gelecek Partisi yüzde 1.3 oy alarak beklentilerin altında kaldı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1.2 oy toplarken onu Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi yüzde 0.9'la takip etti. Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 0.7 oy aldı.