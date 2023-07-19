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Son Dakika: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırdı

Politika Haberleri

Son dakika: CHP'nin son yapılan zamlar ve ekonomideki gelişmeleri ele almak için TBMM'nin olağanüstü toplanma çağrısını yapmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP, önceki gün ekonomideki gelişmeler ve son zamları görüşmek için Meclis'i toplanmasını istemişti.

CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. CHP'nin çağrısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önceki gün Meclis'in toplanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz."

Öte yandan çağrıyla ilgili başvuruya CHP ile birlikte Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası da yer almıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Yorumlar (4)

Erdal Gezen:

Bütün vekillerimiz sus pus emekli vatandaşlar nasıl geçiniyor aklına gelen varmı sayın cumhurbaşkanımız bizleri Yok saydı

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Ercan Sevinc:

Göz boyamak tan başka bisey deil kazandığınız belediyelerden atılan işçiler i iade ettirin önce ağzınla kuş tutsan oy vermeyecem chp

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sade vatandaş:

seçimi kazanmak için eyt bedava gaz emeklilere maaşlara zam ne varsa babalarının malı gibi dağıttılar seçimden sonra her şeye iğneden ipliğe fahiş zamlar yaptılar buna kibarca ben kanmadım ama halkı kandırmak denir

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