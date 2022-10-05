Son dakika politika: Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti

Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti

İSTANBUL Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki 'hakaret' şikayetini geri çekti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini alenen aşağılama' ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik söylediği sözler nedeniyle 'hakaret' suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir hazır bulundu. Mahkeme, Ahmet Davutoğlu'nun avukatı aracılığıyla bu dosya kapsamında bulunan tüm işlemlerden ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren bir dilekçe sunduğunu aktardı. Mahkeme, sanık Demirtaş hakkında aynı suçlamalarla başka illerde ve mahkemelerde devam eden dosyaların sonuçlarının beklenmesine ve bir kısmı karara bağlanan dosyaların ise istinaftan dönmelerinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.