Son Dakika: Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika: Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Gerçekleşecek toplantıda Türkiye'nin tepkisini dile getirmesi bekleniyor.

Hollanda Başkonsolosluğu'nun ardından Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu da kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu duruma yönelik bir açıklama yaptı ve "Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülmektedir" diyerek 15 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını açıkladı.

KONSOLOSLUKLARIN NEDEN KAPATILDIĞI SORULACAK

Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Dışişleri'nde yapılacak görüşmelerde bu kapatmaların neden yapıldığı sorulacak.

SON YAŞANANLAR

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın skandal Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimi tırmandırdı. Provokasyonun ardından Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre, İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı.

Kapatma kararlarının ardından açıklama yapanAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır." ifadelerini kullandı.

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