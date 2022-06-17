Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına yanıt: Televizyonda hesaplaşırsak açıklarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği konuşmada Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu söyledi. Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" dedi.

"TELEVİZYONDA HESAPLAŞIRSAK ADAYI AÇIKLARIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu çağrısına FOX TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Telaş, telaş. Çekiniyor. Yüreğin varsa cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın senin televizyon kanalların var, orada çıkarsın karşıma oturur hesaplaşırız ben de sana cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma, dışarıdan niye gazel okuyor. Devletin bütün bilgileri senin elinde. Haksızlık yaptıysak çıkarsın beni mat edersin. Yapamaz, cesaret edemez, çünkü kirli birisi. Benim ne soracağımı gayet iyi biliyor. 10 tane soru sordum. 128 milyar doları kime sattın? Ben tek geleceğim, kimi istiyorsan yanına al. Çıkamaz, temiz adam değil, cesaret edemez. Ben kimseye hakaret etmem. benim düşüncem varsa efendi gibi açıklarım ama o hakaret ederek... Çünkü bilgi yok, yönetim gücünü kaybetmiş durumda" dedi.

"BEN TEK ÇIKACAĞIM, KİMİ İSTİYORSAN AL GEL"

Televizyon tartışmasında ısrarlı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Arkadaş senin, gücün yetiyorsa toplarsın kadronu, çıkarsın televizyonda karşıma ben söz veriyorum ben tek geleceğim. Sen kimi istiyorsan al gel. Nebati'ni de al, istiyorsan rüşvet alan büyükelçilerini de al, kimi istiyorsan al. Çıkamaz, temiz adam değil, cesaret edemez. Bana niye hakaret ediyorsun kardeşim. Ben senin seviyene düşmem. Ben bu insanlara saygılıyım. Ben kimseye hakaret etmem. Bir düşüncem varsa çıkar efendi gibi anlatırım. Ama o hakaret ederek çünkü bilgi birikim yok hatalarının farkında değil. Yönetim gücünü kaybetmiş durumda. Ülkemizde teknik olarak enflasyon değil bir hayat pahalılığı var diyor. Enflasyonla hayat pahalılığının ne olduğunu bilmiyor. Bunu bilmeyen bir devleti yönetemez" diye konuştu.

"BÜYÜK OLASILIKLA ERKEN SEÇİM OLACAK"

Büyük olasılıkla erken seçimin olacağını aktaran CHP lideri, "Büyük bir olasılıkla erken seçime gidecekler, çünkü yönetemiyorlar. Felakete doğru gidiyoruz. Erdoğan'ın bu sorunları çözme kapasitesi de yok, bilgisi de yok. Kasımda olabilir seçim. Yarın bile seçim olsa, biz buna hazırız. Sandık güvenliğinden, seçim bildirgelerine kadar hazırız. Millet İttifakı da buna hazır. Biz 6'lı masa olarak hazırız. Aynı kaygıları taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM ZAMANINDA OLURSA ERDOĞAN'IN ADAY OLMAMASI LAZIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Zamanında olursa, Erdoğan'ın aday olmaması lazım. Anayasa açık, hukukçular söylüyor. Büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Bu gerçeği Erdoğan da biliyor, Bahçeli de biliyor."

"BU ÜLKEYE DEMOKRASİ GETİRECEĞİZ"

Bir komisyon kuruldu. 12 kişiden oluşan bir komisyonumuz. 6 güvenlikçi 6 da siyasetçi olmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Her bir aşamada sandık güvenliğini sağlarız diye çalışma yaptık. Benim çağrım olacak; seçim günü sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Bu konuda güvenliği sağlayacağımızdan emin olmalarını istiyorum. Türk demokrasi tarihine güzel bir armağan bırakmalıyız, nasıl sonlandırdığımızı tüm dünyaya duyurmalıyız. Hep beraber sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım, demokrasiyi yeniden getirelim. Seçin güvenliğinden kimsenin kaygısı olmasın. SADAT değil feriştahı gelse bir şey olmaz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.

"BEN MİYİM MİLLİYETÇİ, BAHÇELİ Mİ MİLLİYETÇİ"

İktidardan gitmemek için baskı kuruyorlar, medyaya baskı kuruyorlar, bilim insanlarına, üniversitelere, sosyal medyaya düzenleme getiriyorlar. Bunlar yetmedi şimdi de seçim kanunuyla oynuyorlar. Ben burada kalacağım, hangi yasalarla iktidarımı korurum demektir. Demokrasinin en zayıf noktası geldiğiniz gibi gitmemenizdir. SADAT paramiliter bir yapılanmadır. Erdoğan'ın koruması altında. Bir devletin cumhurbaşkanıyla paramiliter yapıyla ne işi var. Ben miyim milliyetçi Bahçeli mi milliyetçi."