Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'NATO'ya daha fazla yatırım yapacağız'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO liderlerinin terörle mücadele, istihbarat paylaşımı ve ortaklara daha fazla destek sağlanması gibi konularda anlaştığını söyleyerek, "NATO'ya daha fazla yatırım yapacağız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada liderlerin Hint-Pasifik ilişkilerini ilerletme ve terörle mücadeleye devam etme gibi farklı konularda birçok karar aldığını söyledi. Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'i ittifakımıza katılmaya davet etmeyi kabul ettik ve Ukrayna'ya uzun vadeli destek konusunda anlaştık. NATO'nun yeni Stratejik Konsepti üzerinde anlaştık. İklim değişikliği ile mücadele ve 1 milyarlık yeni bir inovasyon fonu oluşturma konusunda anlaştık. NATO'ya daha fazla yatırım yapmaya ve NATO'nun ortak fonlu bütçelerini artırmaya karar verdik" dedi.

Stoltenberg, "Madrid zirvesindeki bu son oturumumuzda Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerindeki tehditler ve zorluklara odaklandık. Yeni stratejik konseptimiz, terörizmi güvenliğimize yönelik ana tehditlerden biri olarak tanımlıyor. Bugün, terörle mücadeledeki ilerlememizi gözden geçirdik. İstihbarat paylaşımı ve ortaklarımıza destek de dahil olmak üzere kararlılık ve dayanışma ile mücadeleye devam etme taahhüdümüzü teyit ettik" dedi.

"ÇİN VE RUSYA ÇIKARLARI İÇİN BASKI UYGULUYOR"

Rusya ve Çin'in NATO'nun güneydeki komşuları çevresinde siyasi, ekonomik ve askeri kazanç sağlama çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Stoltenberg, "Hem Moskova hem de Pekin, bölgedeki çıkarlarını ilerletmek için ekonomik baskı uyguluyor. Dolayısıyla bugün, NATO'nun bölgedeki ortaklarına daha fazla destek sağlaması da dahil olmak üzere bu büyüyen zorluğun nasıl ele alınması gerektiğini tartıştık" dedi.

Son yılların en ciddi güvenlik kriziyle karşı karşıya olunduğunu kaydeden Stoltenberg, "Ama birlik ve kararlılıkla meydan okuyoruz. Madrid'de aldığımız kararlar, ittifakımızın barışı korumaya, çatışmaları önlemeye, halkımızı ve değerlerimizi korumaya devam etmesini sağlayacak" dedi.

"HER İHTİMALE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına Rusya tarafından bir yanıt vereceğine yönelik ifadelerine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç egemen ülkelerdir. Ülkeleri için seçim yapma ve NATO'ya katılma hakları vardır. Ancak tabii ki her ihtimale karşı hazırlıklıyız. Şu anda Ukrayna'da gördüklerimiz, Rusya'nın tamamen bu savaşa odaklandığını gösteriyor. Moskova'dan gelen mesajları not ediyoruz. Ancak bizim için önemli olan, Finlandiya, İsveç'in ittifaka üye olması. Tüm müttefikleri ve tabii ki Finlandiya ve İsveç'i koruyacağız ve her ihtimale karşı hazırlıklıyız" dedi.

"NATO ÇATIŞMANIN BİR PARÇASI DEĞİL"

Stoltenberg, NATO'nun Rusya tarafından saldırılara uğrayan Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini ancak NATO'nun görevi olarak barışı sağlama çalışmalarına da devam edeceğini söyledi. Stoltenberg, "Daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyada yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görmediğimiz bir ölçekteki savaş devam ediyor. Aynı zamanda bu Rusya ile NATO arasında tam ölçekli bir savaş haline gelirse daha da kötüleşebileceğini biliyoruz. O zaman bugün Ukrayna'da gördüğümüzden çok daha kötü bir ölçekte tahribat göreceğiz. Bu nedenle NATO'nun temelde iki görevi var. Biri Ukrayna'ya destek sağlamak. Ancak, elbette Ukrayna'nın ötesinde bir tırmanışı önlemek için de temel bir sorumluluğumuz var. NATO'nun sahadaki çatışmanın bir parçası olmamasının nedeni budur. Çok değerli ortağımız Ukrayna'yı destekliyoruz, ancak çatışmanın bir parçası değiliz" diye konuştu.

"TÜRKİYE, BAZI ANLAŞMALARI KOLAYLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Stoltenberg ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin doğrudan bir sonucu olan küresel gıda krizinin de toplantıda ele alındığını söyleyerek, "Gıda fiyatları rekor seviyelere ulaşıyor. Birçok ülke önemli miktarda buğday ve diğer gıdaların ithalatı konusunda Ukrayna'ya bağımlı. Müttefikler krizi hafifletmek ve Ukrayna'dan tahıl almak için çabalıyor" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaş nedeniyle oluşan gıda kriziyle mücadele konusunda Türkiye'nin rolüne değinerek, "NATO müttefikleri Ukrayna'dan yiyecek ve daha fazla tahıl çıkarmaya çalışmak için çabalar sarf ediyor. Bu konuda Türkiye, temelde bazı anlaşmaları kolaylaştırmaya çalışıyor. Ayrıca Yunanistan da Ukrayna'dan tahıl almak için gemilerle hizmet vermeye hazır olduklarını duyurdu" dedi.

(Aylin Albayrak /İHA)

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