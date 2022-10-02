Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna...

Politika Haberleri

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title