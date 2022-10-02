Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika