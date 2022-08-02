Son dakika haberi | Van Büyükşehir Belediyesinden işçi ücretlerine yüzde 40 zam

Van Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 3 bin işçinin ücretine yüzde 40 oranında ara zam yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokolle işçilere yüzde 40 ara zam verildi. Protokol, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz tarafından imzalandı. Valilik makamında gerçekleştirilen protokol ile büyükşehir belediyesi, iştiraki şirketleri ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı personel şirketlerinde çalışan yaklaşık 3 bin personelin maaş ve sosyal haklarına yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "İşçilerimizin her zaman yanındayız. Onların şehrimiz için ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu biliyoruz. Van'daki insanlarımızın hayatını, kolaylaştırılmasında, imarında, inşasında alın teri ve emekleri var" dedi.

Yapılan protokolün hayırlı olmasını dileyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "İlimizin temizliğine, gelişmesine, ilerlemesine ve imarına, inşasına katkı bulunan işçilerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman onların yanlarındayım. Onların haklarını, hukuklarını korumak da bizim görevimiz. Onlara kazasız, belasız güzel görevler diliyorum. Van'ımızın, Van'daki insanlarımızın hayatının kolaylaştırılmasında, imarında, inşasında alın teri ve emekler var. Bunun farkındayız. Emeklerinin karşılığını vermek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. İşçilerimizi seviyoruz. Allah onlara kaza bela vermesin. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - VAN