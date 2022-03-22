Bakan Yardımcısı Kacır: Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri dikkat ve gıpta ile takip ediliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 15-20 yıllık dönemde, savunma sanayinde pek çok kritik teknolojiyi yerli ve milli olarak geliştirmeyi başardığını ifade ederek, "Uluslararası arenada Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri büyük bir dikkatle ve gıpta ile takip ediliyor" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' bilgilendirme toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile sanayiciler katıldı.

"Büyük bir deneyimimiz ve bu alanda tecrübeli insan kaynağımız var. Ancak henüz bir milli bir otomobil markamız yok. Bugün bu dönüşümün öncüsü olabilirsek aslında Türkiye'nin Tesla'sını geliştirebilir ve üretebiliriz. Bizden çok daha büyük ve tecrübeli görünen pek çok markayı geride bırakma imkanına sahip olabiliriz. TOGG ile birlikte yürüttüğümüz yerlileşme projemiz var. Şimdi otomobil fabrikamızın hemen yanına batarya fabrikamız da kurulmuş olacak. Batarya teknolojisinin Türkiye'de gelişmesi de çok kritik. Sadece batarya üretimi, hücre üretimi değil batarya geliştirilmesine yönelik ARGE faaliyetleri de yoğun şekilde burada yapılıyor olacak. İnanıyorum ki bu proje ve benzer projeler Türkiye'yi 5-10 yıl içerisinde otomotiv sektöründe halihazırdaki durumundan çok daha iyi durumlara inşallah taşıyor olacak."