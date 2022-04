Cumhurbaşkanı Erdoğan : "En kısa sürede sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te gençlere seslendi"Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın kitabın yerini tutamaz"Rami Kışlası'nı restore ederek daha büyük bir kütüphaneyi de İstanbul'a kazandıracağız""Kağıda basılı kitabı çantanızdan asla eksik etmeyin"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukuki altyapıdan yoksun, sosyal medya ve ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar endişelerin çok üzerindedir. En kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın kitabın yerini tutamaz. Kağıda basılı kitabı çantanızdan asla eksik etmeyin. Düzenli olarak her gün spora vakit ayırın. Demli bir çay ve kahve eşliğinde yapılan sosyalleşmeyi ihmal etmeyin" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdooğan, 'Fatih'te Genç Projeler' programına katıldı.Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda genç katıldı. Kütüphaneye gelişinde vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih belediye Başkanı M. Ergün Turan çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Amfi'de öğrencilerle beraber oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kitaplarını imzaladı.Törende açıklamalarda bulunan "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız yarın ilk orucunu tutacağımız Ramazan'ı şerifinizi tebrik ediyorum diyerek sözlerine başladı."Rami Kışlasını restore ederek çok daha büyük bir kütüphaneyi İstanbul'umuza kazandıracağız""Fatih Belediye'mizin ilçemize kazandırdığı 13 kütüphane ile Gençlik ve Spor Merkezlerinin açılışı için bir aradayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütüphanelerimiz bünyelerindeki 150 bin kitapla toplam bin 800 kişiye hizmet sunacak kapasitededir. Her ay 120 bin öğrencimize hizmet sunan kütüphanelerimizde gençlerimiz geniş bir şekilde istifade etmektedir. Tamamı salgın döneminde inşa edilen kütüphanelerimizi toplu şekilde hizmete alıyoruz. Fatih ilçemiz başta olmak üzere İstanbul'umuza hayırlı olsun. Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde hizmete sunduk. Kütüphanenin önünden geçtiğimizde giriş kapısının adeta arı kovanı gibi görmekten memnuniyet duyuyum. Rami Kışlasını' da restore ederek çok daha büyük bir kütüphaneyi İstanbul'umuza kazandıracağız" dedi."Ülkemizde kişi başına basılan kitap sayısı ve kitap okuma oranı giderek arıyor"Belediyelerimizin açtığı kütüphaneleri, gençlik merkezlerini, kursları bu büyük medeniyet hamlesinin mahallelere kadar yayılan kılcal damarları olarak görüyorum. AVM'lerden, Havalimanlarına, Tren garlarından otobüs terminallerine kadar kütüphanelerin yaygınlaşması da memnuniyet vericidir.Aynı şekilde elektronoik kitap uygulamaları da yaygınlık kazanıyor. Her ne kadar tam tersi de gösterilmek istense de araştırmalar ülkemizde kişi başına basılan kitap sayısının ve kitap okuma oranının giderek arttığını gösteriyor. Bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların hakim olduğu iklim vardı. Buna rağmen azimle ve fedakarlıkla çalışarak hem eğitim hayatımızı hem kendimizi geliştirme faaliyetlerimizi sürdürdük. Bugün dönüp baktığımda ülkemizin son 40 yılda sahip olduğu kazanımların hepsini de öncülüğünü zor şartlarda kendini yetiştiren bu neslin yaptığını görüyorum. Sizler maddi alt yapı ve imkanlar olarak çok şanslısınız. internet ve sosyal medya sağladığı faydalar yanı sıra doğru kullanılmazsa adeta bataklık gibi içine düşüp yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor."Kağıda basılı kitabı çantanızdan asla eksik etmeyin"Dünyanın pek çok yerinde sosyal medya konusunda ciddi düzenlemeler yapılmaya başlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak biz de benzer hazırlıklara başladık. Biz de vatandaşlarımızın tamamını korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık. Hukuki altyapıdan yoksun, sosyal medya ve ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar endişelerin çok üzerindedir. En kısa sürede gereken düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın kitabın yerini tutamaz. Hiçbir dijital mecra sporla elde edilen fiziki performansın ikamesi olamaz. Gençlerimizden internet sosyal medya ve benzeri alanlardan faydalanırken gerçek alanlardan kopmamalarını istiyoruz. Kağıda basılı kitabı çantanızdan asla eksik etmeyin. Düzenli olarak her gün spora vakit ayırın. Demli bir çay ve kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Ülkemizi, dünyayı gezmek için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer mecraların size bambaşka faydalar verdiğini göreceksiniz" dedi."Putin'le saat 4'te görüşmem var"Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte sahnede açılışı gerçekleştirdi. Bu sırada gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin'le saat 4'te görüşmem var. Açılışı tamamlamamız gerekiyor' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ilçede yapımı tamamlanan kütüphanelere canlı şekilde bağlanarak açılışlarını gerçekleştirdi.