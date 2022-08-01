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Son dakika haber: AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

Son dakika haber: AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

Son dakika habere göre AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 24. Dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan'ın babasının cenaze törenine katıldı.

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Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 24. Dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan'ın babasının cenaze törenine katıldı.

Evinde yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucu 90 yaşında vefat eden Hakkı Hikmet Aslan için Ahi Evran Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Camide, 24. Dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Aslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aslan'ın yakınları, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve vatandaşlar katıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Politika

Milletvekili AK Parti Kırşehir Politika Haberler Son Dakika

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