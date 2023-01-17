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Son Dakika! Devlet Bahçeli'den çağrı: Mayıs ayında bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiyemizi birlikte seçime taşıyalım

Politika Haberleri

Son Dakika! Devlet Bahçeli'den çağrı: Mayıs ayında bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiyemizi birlikte seçime taşıyalım

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçim tarihine ilişkin çağrı yaptı. Kulislerde de dile getirilen mayıs ayından yana olduğunu belirten Bahçeli, "Mayıs ayında bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiyemizi birlikte seçime taşıyalım." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler Son Dakika

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